Güney Kıbrıs’a giriş yapan turistlerin yüzde 4’ü KKTC’de konaklıyor



Politis gazetesine röportaj veren Rusunidis, 2023 yılında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı oldukça fazla olsa da, otellerin doluluk oranıyla bağdaştırılamayacağını çünkü KKTC’ye yoğun turist akışı olduğunu kaydetti. Habere göre Rusunidis, 2019 yılında yapılan bir araştırmanın, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından adaya giriş yapan turistlerin yüzde 4’ünün KKTC’de konakladığını ortaya koyduğunu ve bugün bu rakamın iki haneli rakamlara yaklaştığını belirtti.