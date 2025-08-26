İkisi de kusurlu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın büyük bir kısmı tamamlandı. Kazaya karışan sürücüler Can Avşar ile Yeşim Avcı dün mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada her iki sürücünün de kusurlu olduğu; Avcı’nın tek yola girdiği, diğer araçlara öncelik hakkı vermeyip, yolu tıkadığı belirtildi.

Avşar’ın ise süratli, dikkatsiz olduğu, kavşağa geldiğinde hızını düşürmediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; kazanın 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Akasya Sokak’ta meydana geldiğini anımsattı.

Polis; YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı’nın Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, Avcı’nın yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde dikkatsiz şekilde seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeyen Can Avşar yönetimindeki ZD 809 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti.

Polis memuru; Yeşim Avcı ile onun aracında yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 plakalı araç sürücüsü Can Avşar ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek’in (E-28) yaralandığını kaydetti.

Polis, yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda; Masal, Murat ve Elif Demirtaş’ın ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti. Polis, Can Avşar’ın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araçta 450 bin TL, YY 345 plakalı araçta 400 bin TL ve konu işyerinde 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

9 kişiden ifade alındı

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 5 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde 2 farklı noktada kazayı gören kamera tespit ettiklerini söyledi. Polis, Melek Demirtaş’ın tedavisinin sürdüğünü; durumunun iyi olduğunu ancak Murat Demirtaş’ın ise yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Polis, diğer tüm yaralıların ise taburcu edildiğini açıkladı.

Polis suçları açıkladı

Polis, 9 kişiden ifade alındığını, yapılan soruşturma sonucu aracın sigortasının zanlı adına olmadığının tespit edildiğini, bu nedenle sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçu da oluştuğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının “dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, sürat ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Kişi başı 30 bin teminat

Can Avşar’ın ardından Yeşim Avcı da teminat duruşmasına çıkarıldı. Polis, kazanın olgularını aktardıktan sonra zanlının “dikkatsiz sürüş, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeme, trafik levha ve işaretlerine uymama” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da 30 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2’şer kefilin 600’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.