Kuryelikten 3 bin Euro

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gece Avı Operasyonu” kapsamında, 112 gram hintkeneviri, kokain, 2 adet tabanca, şarjörler, 16 adet canlı mermi ve yüklü miktarda nakit parayla yakalanan Durmuş Özder Gökay ve Mustafa Behattin yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Zanlıların uyuşturucu ve silahları Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri belirtildi. Zanlıların daha önce güneyden getirdikleri 560 gram hintkenevirini 5 ayrı noktaya teslim ederek, 3 bin Euro kazanç elde ettikleri açıklandı.

Olgular yeniden aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis; 9 Ağustos 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Dr. Remzi Gönenç Sokak üzerinde park halinde tespit edilen RY 628 plakalı aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini söyledi. Polis; bu esnada aracın hızlıca kaçtığını belirtti. Polis; kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edilerek, sürücü Durmuş Özder Gökay ve yolcu olan Mustafa Behattin'in huzurunda arama yapıldığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada; 54 bin TL, 4 bin 170 Euro, bin 950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; 10 Ağustos tarihinde zanlı Behattin'in Yenişehir’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada; yatak odasında bir adet 9 mm çapında üzerinde "Sig Sauer" yazan tabanca ve şarjörü aynı yerde bir adet 7,65 mm çapında üzerinde “Walther” yazılı tabanca ve şarjörde 5 adet canlı mermi, dolap üzerinde protein kutusunda 112 gram ağırlığında hintkeneviri, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, aynı gün Durmuş Özder Gökay'ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Güneyden ithal

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan 560 gram olarak ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların ithal ettikleri uyuşturucuyu 5 farklı konuma bırakarak, satışını yaptıklarını 3 bin Euro kazandıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların silahı da güneyden ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 50’şer bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 750’şer bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

