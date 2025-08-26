‘Doğru’ karar

Polis Genel Müdürlüğü; trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması maksadıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre; 30 ile 65 yaş arasındaki gönüllü vatandaşlar, aranan şartlar kapsamında trafik suçlarıyla ilgili ihbarda bulunabilecek.

Başvuruların 29 Ağustos’a kadar devam edeceğini açıklayan Polis Genel Müdürlüğü, gönüllü hizmet konusunda ‘temiz sicil’ raporu, en az 10 yıllık sürüş ehliyeti istiyor. Yeni Genel Müdür Ali Adalıer’in ‘Turizm Polisi’ uygulamasının ardından ‘Gönüllü Trafik Hizmeti’ konusunda halka yaptığı çağrı olumlu karşılandı.

“Gönüllü Trafik Denetçisi" uygulaması

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması amacıyla "Gönüllü Trafik Denetçisi" uygulaması başlatıyor.

Gönüllü şahıslar trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi alacak ve günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılması için PGM’ye bildirecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, gönüllülük esasına dayanan bu uygulamayla, polis ile halkın trafik güvenliği için birlikte çalışıp, trafikte tehlikeye sebep olan olay ve trafik kazalarına birlikte “dur” diyecekleri ifade edildi.

Başvurular, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.polis.gov.ct.tr veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İlçe polis müdürlüklerine şahsen yapılması gereken başvurular için gereken forma https://polis.gov.ct.tr/website/Release/DownloadFile/91 linkinden de ulaşılabilecek.

Eğitime katılacak şahıslarda aranan özellikler

Açıklamada, "Gönüllü Trafik Denetçisi" adaylarında “KKTC vatandaşı olmak, 30-65 yaş aralığında olmak, en az lise mezunu olmak, en az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, adli sicili temiz olmak ve yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmak, alkollü içki tesiri altında veya sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından ceza almamış olmak ve ölümle neticelenen trafik kazasına karışmamış olmak.” aranacak.

Açıklamada, ayrıca başvurularla ilgili detayların daha sonra duyurulacağı da belirtildi.

Avcı: Trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacak

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, gönüllü trafik denetçiliğinin trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün gönüllü trafik denetçiliği uygulaması başlatılacağı yönündeki açıklamasını olumlu bulduklarını belirten Avcı, “Trafiğin ülkemizde insan yaşamını tehdit eder hale geldiği, trafik sistemimizin çok boyutlu sorunlar yumağı olduğu aşikardır” dedi.

Yazılı açıklamasında uygulamanın başarılı olması için riskleri en aza indirmenin şart olduğunu da kaydeden Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

“Denetim gücünü artıran, toplumun katılımını sağlayan, farkındalık yaratan, caydırıcılık etkisi olan ve polise destek sağlayacak bir uygulama olarak değerlendirdiğimiz gönüllü trafik denetçiliğinin ayrıca, polis denetiminin az olduğu bölgelerde etkili olarak trafikteki sorunlarımızın çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Trafikte polisin yanında ek göz olacak, vatandaşların sorumluluk almasını sağlayacak bu uygulama halihazırda Türkiye’nin yanında İngiltere, Almanya, İsviçre, Japonya ve ABD’de de uygulanmaktadır.

Yetkinin kötüye kullanılması ve güven ilişkilerinin zedelenmesi ihtimallerine karşı Polis Genel Müdürlüğü’nün titiz bir çalışma ortaya koyacağına inanıyoruz.”

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, trafik kurallarının hayat kurtarıcı olduğunu yinelediği açıklamasında, “Ülkemizin bir an önce trafikte güvenli ülkelerden biri haline gelmesi için çabalarımız sürecek” dedi.