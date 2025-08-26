Teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen Zeynep Necipoğulları, kendisini durduran trafik polislerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden zanlı, karakola götürüldüğü esnada polis memurlarını darp ederek küfürler yağdırdı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker; zanlının, 24 Ağustos saat 19.50’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi çemberi üzerinde, alkollü içki tesiri altında, nefes örneği vermeyi reddettiğini söyledi. Söker, zanlının Gazimağusa Polis Karakoluna götürüldüğü esnada, araç içerisinde görevli memur G.Y.’nin sağ kolunu sıkıp, tırmaladığını, A.G.’yi ise göğsünden iterek, kollarına vurarak darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının polislere “Allah belanızı versin” dediğini, ayrıca hakaret ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının, 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

