İki tutuklu var

Girne, Özhan-Hisarköy ve Güzelyurt’ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında, alkollü araç kullanan 3 sürücü dikkatsizlik sonucu kaza yaptı. Kazalarda biri yaralanırken, iki sürücü polis tarafından tutuklan-dı. Girne’de Aytaç Sokak’ta, önceki gece 21.00 sıralarında Gideon Chukwuemeka Joseph (E-29), yö-netimindeki ZSY 279 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kay-betti. Araç beton rögar bloğuna çarparak durdu, kazada yaralanan olmadı. Sürücünün 132 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi ve tutuklandı. Özhan-Hisarköy Anayolu’nda saat 22.00 civarında Tolga Kanara (E-50) yönetimindeki KF 804 plakalı araç, dikkatsiz sürüş nedeniyle yolun so-lundan çıkarak toprak sete çarptı ve devrildi. Sürücünün 145 miligram alkollü olduğu belirlendi; Kana-ra da tutuklandı.

Çarpmadığı yer kalmadı

Güzelyurt’ta ise dün sabah saatlerinde Atilla Terzi (E-39) yönetimindeki GK 640 plakalı araç, yoldan çıkarak kaldırım bordürlerine, bir elektrik direğine, marketin vitrin camına ve internet kafenin giriş ka-pısına çarptı. Terzi, 282 miligram alkollü içki tesiri altında olup yaralanarak Cengiz Topel Devlet Hasta-nesi’ne kaldırıldı. Polis, kazalarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.