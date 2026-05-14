‘Kararlı adımlar atılıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa ilçesi, “Yaza Merhaba Buluşması” etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sami Özuslu ile Şifa Çolakoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp katıldı.

Sıla Usar İncirli, etkinlikte vatandaşlarla sohbet etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü söyledi.

CTP’nin yönetim anlayışının şeffaf, katılımcı ve ortak akla dayalı olacağını dile getiren İncirli, kurulacak iktidarın yol haritasının halkla birlikte oluşturulduğunu kaydetti.

Birlik ve dayanışma mesajı veren İncirli, CTP’nin kimseyi ayrıştırmadan toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını belirtti. Partinin en büyük güçlerinden birinin örgütlü mücadele olduğunu söyleyen İncirli, “CTP iktidar olacak ve kalıcı bir iyileşme sağlamak için çok çalışacağız. Bu memleketi her alanda ayağa kaldıracağız” dedi.

Kayalp: CTP tek başına iktidar hedefiyle kararlı bir şekilde ilerliyor

Etkinlikte konuşma yapan CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparak partinin uzun süredir ülkenin her alanında yönetme sorumluluğunu üstlenme hedefiyle yol yürüdüğünü belirtti.

Genel ve yerel yönetim seçimleri olmak üzere iki kritik süreç bulunduğunu ifade eden Kayalp, CTP’nin yerel yönetimlerde halkın güvenini kazandığını söyledi.



