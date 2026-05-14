Önemli bir temsil

İşçi Partisi milletvekili Nesil Çalışkan, Birleşik Krallık hükümetinde görev alan ilk Kıbrıslı Türk olarak tarihe geçti.

Başbakan Keir Starmer tarafından gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında Çalışkan, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine getirildi.

İngiliz hükümetinde yapılan değişikliklerin, yerel seçimlerin ardından parti içinde artan siyasi baskılar ve bazı kabine üyelerinin istifaları sonrasında gerçekleştiği bildirildi.

Bu kapsamda hükümette çeşitli görev değişiklikleri yapılırken, bazı bakanların görevden ayrıldığı ve yerlerine yeni isimlerin atandığı açıklandı.

Çalışkan’ın ataması, hükümet içinde yerel yönetimler, konut politikaları ve toplumsal uyum alanlarından sorumlu bakanlık yapısında gerçekleşti.

Görev alanı ve sorumluluklar

Çalışkan’ın görev yapacağı bakanlık, Birleşik Krallık’ta konut politikaları, yerel yönetimlerin işleyişi, topluluk ilişkileri ve sosyal uyum gibi geniş bir alandan sorumlu bulunuyor. Bakan yardımcılığı görevi kapsamında Çalışkan’ın özellikle yerel yönetim reformları, toplumsal projeler ve şehirleşme politikalarıyla ilgili çalışmalarda aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Parlamentoya uzanan siyasi yolculuk

Nesil Çalışkan, Birleşik Krallık Parlamentosu’na seçilerek Avam Kamarası’nda görev alan ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili olarak da kayıtlara geçmişti. Londra’da doğup büyüyen Çalışkan, genç yaşlardan itibaren siyasete ilgi duyarak İşçi Partisi içinde aktif görevler üstlendi.

Siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında üniversite eğitimi alan Çalışkan, daha sonra iletişim ve siyaset üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim sürecinin ardından Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev alarak kamu hizmeti alanında deneyim kazandı.

Siyasi kariyerine yerel yönetim düzeyinde başlayan Çalışkan, belediye meclisi üyeliği görevinde bulundu. Ardından belediye başkanlığı görevine seçilerek genç yaşta önemli bir yönetim sorumluluğu üstlendi.

Belediye başkanlığı sürecinde kentsel hizmetler, yerel sosyal politikalar ve topluluk ilişkileri alanlarında çalışmalarda bulunan Çalışkan, Londra’da en genç kadın belediye başkanlarından biri olarak öne çıktı.

Önemli bir temsil

Çalışkan’ın Birleşik Krallık hükümetinde görev alması, hem Kıbrıslı Türk toplumu hem de diaspora açısından önemli bir temsil olarak değerlendirildi. Atama, farklı etnik kökenlerden gelen siyasetçilerin Birleşik Krallık kamu yönetiminde artan görünürlüğüne de dikkat çekti.

Bu gelişme, aynı zamanda göçmen kökenli toplulukların siyasi temsiline yönelik örneklerden biri olarak yorumlandı.

Genç nesiller için örnek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Çalışkan’a gönderdiği tebrik mesajında atamanın yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erhürman Çalışkan’ın kamu hizmetindeki birikiminin genç nesiller için örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ayrıca Avustralya’nın Victoria eyaletinde görev alanı genişletilen Natalie Süleyman’ı da tebrik etti.

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı açıklamada Çalışkan’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi ve geçmişte Birleşik Krallık Parlamentosu’nda gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ise atamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Çalışkan’ın kapsayıcı ve yapıcı siyaset anlayışıyla önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade etti.

