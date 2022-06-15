Tahlil sonucu bekleniyor

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin’e çarparak ölümüne neden olan 19 yaşındaki sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıdan alınan kan örneğinin incelendiği, alkol tespit edilmediği, uyuşturucuyla ilgili analizin ise sürdüğü belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının kaza olmadan birkaç saat önce Girne’de aracında baygın bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Zanlının aracında baygın bulunduğuna dair elde edilen yeni bilginin araştırılacağı belirtildi.

Olgular yeniden aktarıldı

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 sıralarında Haspolat civarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile anayolda seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın Ergüden Tic. LTD. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.

Polis, yoluna devam eden Birkaya yönetimindeki aracın solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarptıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu aktardı.

Polis, Afşin’in yolun sağında yürümesi gerekirken, solda banket içerisinde yaya olarak bulunduğunu belirtti.

Otopsi yapılacak

Polis memuru, kaza sonucu Hakkı Afşin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini anımsattı.

Polis, kazada JR 028 plakalı araçta 30 bin TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlerde ise bin TL tahmini hasar oluştuğunu söyledi.

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan alkol ve uyuşturucu analizi için kan örneği alındığını hatırlattı.

Polis memuru, yapılan inceleme sonucu zanlının kanında alkol olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının bir arkadaşından ifade aldıklarını; kaza olmadan birkaç saat önce Birkaya’nın Girne’de aracında baygın bulunup, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğüne dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, bu iddianın da araştırıldığını dile getirdi.

Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını ve ehliyetine geçici olarak el konulmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.