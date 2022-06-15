Piyasa ucuzlamalı 

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetimi, ekonomik krize çare ararken, piyasayı ucuzlatmanın önemine dikkat çekti. Özellikle zorunlu tüketim maddelerine uygulanan gümrük ve fonların sıfırlanmasını öneren oda yönetimi “maaşlara sürekli artış yapmakla bu sıkıntıların önüne geçilemez” uyarısında bulundu.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyeleri Ramazan Gündoğdu, Aziz Limasollu,

Omaç Cin, Evren Günsel Erçelik, Ali Başman, Ali Şah, Yusuf Acemoğlu ve Ekin Adademir;

tv2020’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programına katılarak Reşat Akar’la, Funda Bedir’in sorularını yanıtladı.

Başkan Turgay Deniz, ekonomik önlemler arasında Yeşil Hat Tüzüğü’nün genişletilmesinin önemine dikkat çekti. Deniz, Avrupa Birliği ile yürütülen temaslar sonucunda yeni açılımların öngörüldüğünü ancak 5 kez deneme yapılmasına rağmen zeytinyağının Rum gümrüğünü aşamadığını söyledi. Deniz “bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz” dedi.

İşlenmiş gıda maddeleri arasında yer alan hellim, pekmez, zivaniya gibi ürünlerin güneyde satılması için yürütülen çalışmalardan söz eden Deniz, Rum tarafının engelleyici tavrının doğru olmadığını ifade etti.

Marketlerdeki fiyat farklılığı

Yönetim kurulu üyeleri ise, marketlerdeki fiyat farklılığına, perakente sektörünün sorunlarına, çevrenin ülke ekonomisi için önemine, kadın girişimcilerin sorunlarına ve enerjinin önemine değinen konuşmalar yaptı.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, elektrikte istikrarlı bir düzene geçilmesinin şart olduğunu belirtirken, geleceğe yönelik herhangi bir planlamanın yapılmadığına dikkat çekti.

Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman, Londra’da hizmete giren Ticaret Odası ofisinin, özellikle Kıbrıslı Türk yatırımcıları adaya çekmek için çalışmalar yürüteceğini belirterek, yatırımların ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yönetim kurulu üyesi Yusuf Acemoğlu, perakente sektöründe yaşanan sorunlarına değinirken, ham madde temininde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Acemoğlu, aranan malzemenin zamanında bulunmadığını, maliyetlerin de sürekli arttığını ifade etti.

Yönetim kurulu üyesi Ekin Adademir, piyasanın ucuzlaması için gerekli adımların atılmasını istedi. Adademir “asgari ücreti sürekli yükseltmekle sorunları çözemezsiniz. Maaşlar arttıkça fiyatlar da artacaktır. Dolayısıyla piyasanın ucuzlatılması gerekiyor. Özellikle zorunlu tüketim maddelerinde vergi ve fonlar sıfırlanmalıdır" dedi”

Devlet kaybetmez

Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Omaç Cin, zorunlu tüketim maddelerine uygulanan vergilerin kaldırılması halinde devletin büyük zararlara uğrayacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Cin “kaç defadır öneri yapıyoruz. Alış-verişlerde kredi kartı kullanılması halinde vergilerden kaybedilen miktardan çok daha fazlasının gelir üzerinden elde edilmesi mümkündür” dedi.

Yönetim kurulu üyesi Ali Şah, çevre sorunlarının ülke ekonomisine yönelik etkileri ve marketlerdeki fiyat farklılığına değindi. Şah, yaşanan iklim değişikliklerini de dikkate alarak, yaşanabilir bir çevre yaratılması için önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bazı marketlerde ürün fiyatların farklı olmasını değerlendiren Şah “bir markettin elinde ürün fazlaysa fiyatını aşağıya çekip elinden çıkarmak isteyebilir. Veya promosyon amaçlı fiyat ayarlaması yapabilir. Ama bir marketle, diğer market arasında yüzde yüz fiyat farkı yoktur” dedi.

Yönetim kurulu üyesi Evren Günsel Erçelik, Kadın Girişimciler Konseyi’nin çalışmalarından söz ederken, ilkokul çağından itibaren başlatılan eğitim çalışmalarını anlattı.

Kadınların psikolojik baskıdan kurtulması ve gerek iş, gerekse siyaset alanda daha etkili olması gerektiğini belirten Erçelik, bu yönde girişimlerin devam edeceğini kaydetti.



Foto: 2 foto mutlaka girecek

