Karasalih’in dünyası karardı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde komşusunun evine girerek, 11 yaşındaki kızlarına cinsel tacizde bulunan 64 yaşındaki Sami Karasalih hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanığın yargılandığı cinsel istismar suçunun en fazla 6 yıl hapis cezası öngördüğü belirtilerek, yasada değişiklik yapılması gerektiğine değinildi.

Kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Yargıcı, olayın 7 Mayıs 2021 tarihinde Dağyolu köyünde meydana geldiğini belirtti.

Yargıç, sanığın 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun açık olan kapısından evine girdiğini açıkladı. Yargıç, içeri giren sanığın 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, kalça ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.

Sanığın olayın ardından tutuklandığını kaydeden yargıç, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyledi.

Cinsel suçlarda artış var

Yargıç, son yıllarda cinsel suçlarda artış yaşandığını ve bunun Mahkeme Faaliyet raporlarına yansıdığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, “Bir çocuğa cinsel niyetle zarar veren her kim olursa olsun caydırıcı ve ibret verici bir şekilde yargılanmalı” dedi. Mahkemedeki dava konusu cinsel istismar için azami 6 yıl hapis öngörüldüğünü kaydeden yargıç, yasada değişiklik yapılması gerektiğine değindi ve bu konunun Meclis ve hükümet tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.