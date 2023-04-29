Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunu "Bekçi ile Postacı" Ankara’da Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde sahnelendi.

Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, festivale katılan "Bekçi ile Postacı" ilk temsilini dün yaptı. Oyun, kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından beğeniyle izlendi.

Derya Yıldırım’ın oyunlaştırdığı, Ruhsan Ankay Kısa’nın yönettiği eğlenceli ve eğitici oyun, festivalde, pazar gününe kadar günde iki seans şeklinde seyirciyle buluşacak.

Oyun konusu

Aynı evi paylaşan iki ev arkadaşıdır Marcello ve Piero. Piero gündüzleri posta dağıtan, geceleri evde dinlenen Postacı, Marcello ise; Geceleri sokakları kollayan gündüzleri de evinde keyif yapan gece bekçisidir.

Evde her eşyadan bir tane olmasına rağmen ikisi de uyumlu bir şekilde kusursuz bir düzen içinde yaşamaktadır. İkisi de aynı anda soğuk algınlığına yakalanıp evde kalınca bu düzen bozulmaya başlar.

Birlikte yaşamanın, birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duymanın ne kadar da önemli olduğunu başlarına gelen bu durum sayesinde farkına varıp ortak çözüm üreterek arkadaşlıklarının kıymetini keşfederler.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023, 09:49