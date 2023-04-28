Süt içdikten sonra solunumu durdu

Lefkoşa’da bir kreşte kaçak olarak çalışan ve ülkede izinsiz kalan Nijeryalı Brenda Ngange Emade’nin bakımını yaptığı 5 buçuk aylık bebek ölümle burun buruna geldi. zanlı tarafından süt içirilen bebeğin solunumu durdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alındı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlının 2019 yılından beri ülkede izinsiz kaldığı belirlendi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 5 buçuk yaşındaki erkek bebeğin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte 5 buçuk aylık bebeğin rahatsızlandığını söyledi.

Polis, bebeğin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. Polis, hastaneden alınan bilgi üzerine bebeğin rahatsızlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu bebeğe Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildiğini, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğunu, hastanede hayata döndürüldüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, muhaceret kontrolünde Brenda Ngange Emade’nin 2019 yılından beri ülkede kaçak yaşadığını ve kreşte izinsiz çalıştığının belirlendiğini söyledi.

Polis, bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.