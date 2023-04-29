Chevron hazır

Fileleftheros gazetesi “Afrodit'te Gerilim Hamleleri” başlıklı haberinde, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın Chevron şirketinin “Afrodit” yatağında yapacağı ikinci teyit sondajı ile ilgili açıklamasına atıfta bulunarak, Türk tarafının, teyit sondajına karşı reaksiyon olarak Doğu Akdeniz’de gerilim yaratma hamlelerine hazırlandığını iddia etti.

Gazete, haberinde KKTC Dışişleri Bakanlığının “teyit sondajının yapılacağı 12’inci parseldeki Afrodit yatağının, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ruhsatlandırılan bölgeyle çakıştığı, Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki gerginlikte ısrar ettiği” şeklindeki açıklamalarını ön plana çıkardı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, bu hafta içerisinde Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, Chevron şirketinin teyit sondajını ileriye götürmesini beklediklerini ifade etti.

Papanastasiu, yatağa ilişkin tahmini miktarın teyit edilmesi için yüzer sondaj platformun Güney Kıbrıs’ın “MEB"ine yönelik olarak taşınmaya başlandığını söyledi.

Mısır’daki alt yapılara yakın olan “Kronos” ve “Zeus” hedefleri konusunda ise ENI şirketi tarafından yıl sonuna doğru teyit sondajlarının planladığını söyleyen Papanastasiu, bunun 2024 yılı başlarında da olabileceğini ifade etti.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca tedarik güvenliği amacıyla, “Afrodit” yatağının değerlendirilmesi konusunda ya doğal gaz sıvılaştırma terminali veya yüzer gaz haline getirme tesisiyle, üçüncü bir alternatif çözüm önerisinde bulunduklarını da belirtti.