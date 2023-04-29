Yaralanan olmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Sudan'daki Türk vatandaşlarını tahliye için gönderilen uçağa ateş açıldığını belirterek, "Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." açıklamasını yaptı. Bakan Hulusi Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz." diye konuştu. Sudan'daki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tipi uçağa hafif silahlarla ateş açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz." açıklamalarında bulundu.

Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak." diye konuştu.

50'den fazla ülke tahliye operasyonu yürütüyor

Türkiye'nin yanısıra ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

Port Sudan Havalimanı’na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, ülkede bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.