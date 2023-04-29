Bilimsel rapor hazırlandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) talebi üzerine Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” konulu rapor, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Basın toplantısında, KTTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporunun sunumu yapıldı.

Deniz: Fizibilite raporu değil

KTTO Başkanı Turgay Deniz, elektrik konusunun üreticiden tüketiciye, ticaret ile uğraşan iş insanlarından çiftçilere; otelciden üniversitelere kadar bütün işletmelerin ve hane halkı için başlıca sorun haline geldiğini belirterek, bu raporu hazırlama amaçlarının elektrik sorunlarına çözüm bulma çabalarına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Hazırlanan raporun bir “fizibilite raporu” olmadığına işaret eden Deniz, iki değerli akademisyen tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” raporunun elektrik sorununun bütünlüklü çözümünün ne olacağından çok, enterkonnekte sistemlerin yararlarını ve nasıl yapılabileceğini ortaya koymayı amaçladığını kaydetti.

“KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporunda, KKTC’nin elektrik üretiminin tarihçesi özetlendi, tüketiminin projeksiyonu yapıldı, 2040 yılında karşılaşılması beklenen puant hesaplandı ve KKTC ile TC arasında olabilecek enterkonnekte opsiyonları değerlendirilerek en uygun teknoloji gerekçeleri ile birlikte tartışıldı.

Ülkede artan elektrik ihtiyacına işaret edilerek, 2040 yılında puantın 900 MW olacağının öngörüldüğü raporda, enterkonnekte sisteminin finans ve yatırım modeline karar verilmesi, mülkiyet ve yatırımcı/işletmeci gibi konuların netleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Devlet büyüklerine de sunulmuştu

“KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na da sunulmuştu.

