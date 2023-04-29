Önemli gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’ne (TÜRKPA) gözlemci üye olarak kabul edildi.

TÜRKPA Dönem Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da toplanan TÜRKPA 12.Genel Kurulu’nda, KKTC’nin oy birliğiyle TÜRKPA’ya gözlemci üye kabul edildiğini açıklayarak, “KKTC’nin TÜRKPA’da gözlemci üye olmasıyla daha güçlü ve daha kapsayıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, TÜRKPA 12. Genel Kurulu’nun güçlü iradesiyle TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazanmasının KKTC açısından fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

KKTC ve halkına uygulanan gayriinsani siyasi ve ekonomik ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destek ile aşmayı başardıklarını ve başaracaklarını dile getiren Töre, dün olduğu gibi bugün de, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her türlü platformda savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ankara'daki genel kurulda Meclis Başkanı Töre'ye, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli eşlik etti.

Toplantıda, Şentop ve Töre yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan meclis başkanları veya yardımcıları da konuşma yaptı.

Toplantının tamamlanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

İki ülke meclisi arasında protokol imzalandı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, görüşmelerin ardından iki ülke meclisleri arasında protokol imzalandı.



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023, 09:28