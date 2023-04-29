Müzakereler yeniden başlasın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL’in bir araya gelerek oluşturduğu iki toplumlu komite, ilk toplantısını önceki gün yaptı.

Açıklamaya göre, AKEL Genel Merkezi’ndeki toplantı CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve AKEL’den Tomazos Çelebis başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya CTP milletvekilleri, MYK üyeleri ile AKEL yöneticileri katıldı.

CTP ile AKEL’in 22 Eylül 2022 tarihinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu görüşmesinde ortak çalışma grupları oluşturulması kararına dayalı olarak Elias Demetriou ve Fikri Toros’un koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda dün ilk toplantısını yapan komite, ürettiği kararları bu toplantıyla kamuoyuna duyurdu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve AKEL Kıbrıs Masası Sorumlusu Tomazos Çelebis’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda enerji, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre ve ekoloji alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi.

BMGK kararları zemininde müzakere sürecinin yeniden Guterres çerçevesinde başlamasının her iki partinin ortak hedefi olduğu dile getirilen toplantıda konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yeni bir müzakere sürecinin BMGK kararları çerçevesinde başlamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Akansoy, 2017’de kalınan yerden ve varılan mutabakatların gözetilerek çözüm odaklı ve belli bir zamana dayalı bir sürecin başlaması gerektiğini kaydetti.

Erhürman ve heyeti DAÜ’yü ziyaret etti

Öte yandan Erhürman, bazı CTP Milletvekilleri ve yetkilileriyle birlikte DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyaretinde bulundu.