Suçlarda azalma yok

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri önceki gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik kontrolü gerçekleştirdi. Üç ilçede 20.00- 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3 bin 245 sürücü kontrol edildi. Polis, trafik suçu işleyen 748 sürücüyü rapor ederken, 52 araç trafikten men edildi. En çok işlenen trafik suçlarının sürat, alkollü araç kullanma ve kurallara uymama olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde bin 50 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2’si sürüş ehliyetsiz, 29’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanan 175 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araç da trafikten men edildi.

Girne’deki trafik denetimlerinde ise bin 245 araç sürücüsü kontrol edilirken; 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, biri sürüş ehliyetsiz, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan toplamda 250 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 32 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta ise 950 araç sürücüsü kontrol edildi; 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 323 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 5 araç da trafikten men edildi.