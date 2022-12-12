Karayolları Dairesinde yılların ihmali

Suna ERDEN

Ülkenin birçok bölgesindeki yollar bakım ve onarım istiyor. Hem şehir hem köy yollarında birçok eksiklik bulunuyor. Yolların yapımı, bakımı ve onarımından sorumlu olan Karayolları Dairesi elindeki imkanlarla eksiklikleri gidermeye çalışsa da filosundaki araçların yarısından fazlası hem eski hem de çağın gerisinde kalıyor. Araç sıkıntısının yanı sıra personel eksikliği de bulunuyor.

Dairede memur sayısının 34, işçi sayısının ise 62 olduğunu belirten yeni müdür Mustafa Yeşil, tam anlamıyla hizmet verilebilmesi için kadroda yer alan 288 işçi eksiğinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Karayolları Dairesi Müdürü Yeşil “Gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiğince imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak ve mesai mevhumu gözetmeden çalışıyoruz” dedi ve Türkiye’nin desteğine teşekkür etti.

Dairenin araç filosu ve yaşları

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; envanterde bulunan 4 greyderden en eskisi 36 yaşında olurken, biri 30, 2’si ise 18 yaşında.

Envanterde bulunan bir adet yol çizim makinesi de 17 yıllık.

6 adet olan kazıcı-yükleyici araçlar ise 50, 45, 19, 18 ve 9 yıllık.

Envanterde biri 18, diğeri 9 yıllık 2 adet ekskavatör de bulunuyor.

Daireye ait 8 adet kamyondan ikisi 32, üçü 19 ve diğer 3’ü ise 8 yıllık.

4 arazi aracından biri 23 yaşında olurken, 3’ü de 15’er yıllık olarak listede yer alıyor.

Mevcut olan bir adet su tankeri 34, bir adet CATD7 (Buldozer) araç 37 ve son olarak bir adet CATD ise (Buldozer) 30 yılık.

Eksik ve ihtiyaç duyulan araçlar

Acil talepler:

Karayolları Dairesi tarafından hazırlanan raporda bir adet dozer, bir adet ot ve ağaç budama makinesi, 2 adet yol bakım aracı ve bir adet TIR acil olarak talep ediliyor.

Acil olmayan genel talepler:

Acil olmayan genel talepler listesinde ise 2 adet kazıcı-yükleyici, bir adet termoplastik yol çizme aracı, 7 adet arazi aracı, bir adet su tankeri, bir adet asfalt silindiri, bir adet paletli asfalt finisheri, bir adet paletli kazma makinesi, çelik oto korkuluk çakma aracı, 2 adet greyder ve bir adet ekskavatör yer alıyor.

Yeşil: Araçlar Sürekli arızalanıyor

Araç filosunun yetersiz oluşu ve eski olmalarından dolayı sık sık arızalanmaları yol yapım çalışmalarının aksamasına neden oluyor.

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli olarak eksikliklere dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımda “Dairemizin araçları eskidir ve yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Eski olduğu için sıklıkla arızalanan araçların tamiri uzun zaman aldığından halkımıza sunulan hizmet bazen maalesef aksamaktadır” ifadelerini kullanan Yeşil, tüm zorluklara rağmen işlerini devam ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün en çok iş beklenen ama en az olanak sağlanan dairelerden biri olduğunu ifade eden Yeşil, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

“Araçlarımız oldukça eskidir ve sıklıkla araza yapmaktadır ve durumları ortadadır. Personel sayımız çok azdır. Yapmamız gereken işlerin karşılığında verilen bütçemizde maalesef azdır. Yapılacak, yapılabilecek çok iş maddi kaynak sağlanması veya personel, araç, gereç sağlanması ile yapılabilir.

Tüm yollarımızın bakım, onarım, levha, bariyer, çizgi, ihtiyaç halinde yeni yol yapım projesi ve yol dökümü olmak üzere işi bilen, tecrübeli ve çok kısa sürede maliyetleri hesaplayacak, proje yapacak, ihale dosyası hazırlayacak imkan ve kabiliyetimiz var. Kısacası elimizdeki imkanları halkımız için en iyi şekilde elimizden geldiğince her kuruşunu en uygun şekilde kullanmaya gayret gösteriyoruz.”

Ayrıca dairede memur sayısının 34, işçi sayısının ise 62 olduğunu belirten yeni müdür Mustafa Yeşil, tam anlamıyla hizmet verilebilmesi için kadroda yer alan 288 işçi eksiğinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.