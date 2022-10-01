Kardeşi şikayet edince başı belaya girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde Kıbrıs’ta nadir görülen akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polisin mahkemeye aktardığı iddiaya göre; iki çocuklu bir ailenin kızı olan Şeyda Luckinger annesiyle birlikte ‘tek evlat’ olduğunu gösteren bir şahadetname hazırladı ve sahte evrakı muhtarlıkta onaylattı.

Hazırlanan şahadetnameyi mahkemeye vererek, tüm malları üzerine geçirmekle suçlanan Şeyda Luckinger’in, 10 yıl içinde babadan kalan 3 arsa ve bir aracı sattığı belirtildi.Kardeşinin şikayeti üzerine tutuklanan Şeyda Luckinger dün mahkeme huzuruna çıkarıldı ve 30 bin TL nakit ödemeyle teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 2012 yılında, şu an hayatta olmayan annesiyle birlikte, kardeşini yok sayan bir şahadetname hazırladığını ve bu şahadetnameyi muhtarlıkta onaylatarak sahteledikten sonra, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne ibraz ettiğini ve babasının tüm mallarını üzerine geçirdiğini açıkladı. Polis, zanlının, bu mallardan 3 arsa ve bir aracı satarak para temin ettiğini, şu anda da üzerinde bir ev ile arsa bulunduğunu bildirdi. Soruşturmanın, zanlının müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 09:49