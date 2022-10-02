DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 5. Mitingini Trabzon'da gerçekleştirdi. Atatürk Alanı'ndan seslenen Babacan, ekonomi, tarım, hukuk, dış ilişkiler konularını gündemine aldı. Babacan, gençlerle ilgili vaatlerini sıraladı, 12 eylem planı hazırladıklarını 10 tane daha hazırlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin kötü yönetildiğinin altını çizen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kötü gidişattan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

“Demokrasi, Atılım, Derhal Bugün” sloganlarıyla konuşmasına başlayan Ali Babacan, “Trabzon kararını vermiş, Trabzon demokrasi diyor, Trabzon ‘Deva' diyor. Görünen köy klavuz istemez. İlk seçimde bu hasret bitecek. DEVA Partisi seçim geldiğinde sandıkları patlatacak” dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘“Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” sözlerine atıfta bulunan Babacan, “Bizim zamanımızda bir büyük baş hayvan parasına bir araba alınıyordu. Şimdi 4-5 büyükbaş hayvan karşılığında bir araba alınıyor. Vatandaş, kırılmış cep telefonunu yenileyemiyor. Dolar kurunu patlat, insanların satın alma gücünü kır sonra da süfli heves de. Bizim kişilerle işimiz olmaz ama biz bu ülkenin kötü yönetilmesine itiraz ediyoruz” dedi.