Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu öne sürülen ve 16 Haziran 2020 tarihinde tutuklanan Çetin Şahmaran hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde huzurunda ‘Terör örgütüne üye olma’, ‘terör örgütüne ilişkin yasaklı belge ve kitap bulundurma’, ‘FETÖ için aidat verilmesini teşvik etme’ suçlarından yargılanan Şahmaran beraat etti.

Beraat kararında sanık hakkında suçlamaları ispatlayacak yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Davanın geçmişi

Lefkoşa’da 2020 yılında FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu öne sürülen Çetin Şahmaran tutuklanmıştı. Polis, Şahmaran’ın Lefkoşa’daki evinde yaptığı aramada 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda doküman ele geçirmişti. Soruşturma amaçlı 9 gün tutuklu kalan Şahmaran teminatla serbest bırakılmıştı.