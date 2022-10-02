Doğal felaket

ABD'nin Florida eyaletinde büyük yıkıma yol açan ve en az 45 kişinin öldüğü Ian Kasırgası, Güney Carolina'ya ulaştı. Kasırganın etkili olduğu bölgede 400 bin kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı. Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.

Kategori 4 gücündeki kasırgadan Kategori 1 gücündeki tropikal fırtınaya dönüşen Ian fırtınası, Güney Carolina’nın kıyı şeridinde etkili olurken dün Kuzey Carolina eyaletine doğru yoluna devam etti. ABD'nin Florida eyaletinin Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye Ian Kasırgası nedeniyle tahliye emri verilirken, otoyollarda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Kasırganın ardından ABD Ulusal Muhafızları, Florida eyaletinin North Port bölgesinin sular altında kalan bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlar için çalışma başlattı. Ekipler, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.