‘Üstümüze mermi yağdı’

Suna ERDEN

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen Falyalı cinayeti davasının ön duruşmalarının ikinci oturumunda gergin anlar yaşandı. Davanın ikinci oturumunda tanık olarak dinlenen Falyalı’nın eski koruması Halil Işık, duruşmanın ardından cezaevine götürülen sanıklara “kahpece adam öldürdünüz” diyerek çıkıştı. Işık’ın bu sözüne öfkelenen sanıklar da “ne diyorsun ulan” diyerek cevap verdi. Birkaç saniye süren gerginlik polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53)cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, iddia makamı bir buçuk ay Halil Falyalı’nın koruması olarak çalışan ve cinayete tanık olan Halil Işık’ı mahkemeye dinletti.

Olay günü havaya ateş açtığı için şu an cezaevinde bulunan Işık, tanık sıfatıyla çıktığı duruşmada yaşananları anlattı.

3 el ateş ettim

Olay saatine kadar gün boyu herhangi bir terslik yaşanmadığını ifade eden Işık, şunları ifade etti:

Olay günü olan 8 Şubat 2022 tarihine kadar bir buçuk ay süreyle Halil Falyalı’nın koruması olarak çalıştım. O gün yani 8 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında diğer koruma Türkistan Gülce ile birlikte Halil Falyalı’yı evinden aldık. Falyalı Girne’deki oteline gitti. Gün boyu herhangi bir terslik yaşanmadı.”

Işık akşam saat 18.30 sıralarında diğer korumayla birlikte Falyalı’yı otelden alıp Çatalköy’deki evine doğru yola koyulduklarını söyledi. Işık şunları anlattı:

“Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşımın olduğu araç, Çatalköy’e doğru yola çıktık.

Çatalköy’e girdiğimizde virajda Mazda Demio marka bir aracın yol ortasında durduğunu gördük. Türkistan Gülce, duran arabaya bakmaya gitti. Önümüzde duran Halil Falyalı’nın aracını geçtikten sonra sol taraftan ateş edildi, üstümüze mermiler yağmaya başladı.

Ben de araçtan çıkıp, çıkmaz sokaktaki bir duvara yaslandım. O esnada civardaki evden bir şahıs çıktı. Ona polisi aramasını söyledim. Ateş devam ederken aracımın yanına gidip 3 el ateş ettim. Birkaç saniye sonra ateş kesildi. Falyalı’nın aracının yanına gittim. Gittiğimde Falyalı ve şoförünün ölmüş olduğunu düşündüm. Şoför Demirtaş’ın yüzü görünmeyecek bir durumdaydı. Falyalı’nın başı ise sağa kaymıştı. Daha sonra polisi ve ambulansı aradım. Akabinde Özge Falyalı ve Hüsnü Falyalı olay yerine geldi. Anlatacaklarım bu kadar. “

Işık, sanıkların avukatlarının sorularını da yanıtladı. Işık, 6 yıldır özel korumalık yaptığını, Falyalı’nın yanında ise sadece bir buçuk ay çalıştığını söyledi. Işık koruma görevliliği için özel eğitim almadığını da ifade etti.

Işık’ın ifadesinin ardından duruşma 4 Ekim Salı gününe ertelendi.

Koruma, sanıklara “kahpesiniz” dedi

Duruşmanın ardından Halil Işık ile sanıklar arasında tartışma yaşandı.

Işık sanıklara, “kahpece adam öldürdünüz, kahpesiniz” diye çıkıştı.

Sanıklar ise Işık’a hitaben “ne diyorsun sen ulan” sözünü sarf etti. Birkaç saniye süren gerginlik polisin müdahalesiyle büyümeden engellendi.