5 kilo hintkenevirini paketleyip gönderdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 5 buçuk kilo hintkenevirinin ele geçildiği uluslararası uyuşturucu ticaretiyle ilgili soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. İngiltere’den Türkiye’ye oradan da KKTC’ye uzanan uluslararası uyuşturucu ticaretiyle ilgili aranan Ersin Kılıç, Ledra Palas Sınır Kapısından KKTC’ye giriş yaptığı esnada gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Polis, uyuşturucunun Kılıç’ın Londra’da bulunan garajında paketlendiğine dair tespit yaptıklarını ve zanlının aranan şahıslar listesine alındığını açıkladı.

Sınır kapısında yakalandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis Çavuşu Hasan Selvili, 17 Mayıs 2022 tarihinde, gümrük dairesi memurları tarafından, Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, ikinci el oto elektrik eşyası satan bir işletmeye gelen konteynır içerisindeki bir karton kutuda, 5 buçuk kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve vakumlama makinesi tespit edildiğini anımsattı.

Mesele ile ilgili 3 kişinin önceden tutuklanarak teminat emri gereği serbest bırakıldığını hatırlatan polis, yapılan soruşturma neticesinde, uyuşturucu maddelerin, mahkeme huzurundaki zanlı Ersin Kılıç’ın Londra’da bulunan garajında paketlenerek, konteynıra yüklendiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, tespit üzerine zanlının, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Zanlının, önceki gün Ledra Palas sınır kapısından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da 2022 yılı Mayıs ayında ele geçirilen 5 buçuk kilo hintkenevirinin Mersin’de yedek parçaların arasına konulduğu ve TIR’la KKTC’ye gönderildiği ortaya çıkmıştı. Polis, İngiltere’den TIR’lara yüklenen yüklü miktarlarda uyuşturucu maddelerin KKTC’ye gönderildiğini, olayın uluslararası boyutta olduğunu belirlemişti. Gazimağusa’da ele geçirilen 5 buçuk kilo hintkenevirinin yanı sıra Mersin Limanı’ndan KKTC’ye 6 kilo daha uyuşturucu gönderileceği belirlenmiş, Türkiye polisine haber verilmişti. Polis, Mersin Limanı’nda operasyon yapmış, konteynır içerisinde, yedek parçalar arasına konulan uyuşturucu maddeleri ele geçirmişti.