İbret olsun

Lefkoşa’da piyasaya sahte 400 dolar sürmeye çalışan ve tasarruflarında 5 bin dolar tutarında sahte para bulunan Shukhrat Zikriyarov ve Khasan Mukhtarov hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 7’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanmak üzere 23 Haziran 2022 tarihinde cezaevine gönderilen sanıklar, cezalarının 2 ayını peşin çekmiş oldu.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanıkların işledikleri suçun yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini söyledi. Soytaç, sanıkların mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi. Yargıç Soytaç, sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek,7’şer ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Ne olmuştu

Sanıklar Zikriyarov ve Mukhtarov, 17 Haziran 2022 tarihinde 00.30 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet bir casinoda 100’lük banknotlardan oluşan 400 sahte dolarla oyun fişi almaya çalışmıştı.

Tutuklanan sanıkların tasarrufunda da 100’lük banknotlardan oluşan sahte 5 bin 100 dolar bulunmuştu. Ülkeye turist vizesiyle giriş yapan sanıklar, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 09:48