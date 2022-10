Turizm de gelecek nasıl gelecek?

İnternette dolaşırken Kuzey Kıbrıs'a dair yazılar hiç yok. Üzülüyorum, sıkılıyorum, biraz da sinir oluyorum.

Kuzey Kıbrıs bir Antarktika değil, Grönland da değil, ne bileyim Faroe Adaları da değil. Bizim adamız medeniyetler adası.

Tarihi ile geçmişte üzerinde yaşayan medeniyetleri ile, ne bileyim Tunç çağından Demir çağına tutun da, Romalılara, Bizanslılara, Mısırlılar, Araplar, Fenikeliler, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar, İngilizler aklıma ilk gelenler.

Böyle zengin bir tarihi dokuyu ne yazık ki bin bir zorluktan dolayı gerektiği gibi turizm anlamında pazarlayamıyoruz.

Nedir bu bin bir zorluk? İşte siyasi tanınmamışlık, ulaşım zorluğu, ekonomik çöküntü vs. Yani bu söylenenler şimdiki siyasi erkin söylediği ateşten gömlekten örnekler.

Kırk sekiz yıldır bunlar yok muydu?

Vardı tabii ki. Neden bu kadar Anavatan Türkiye'den onlarca yatırımcı gelip binlerce yatak yaptılar? Devasa oteller diktiler? Bu adanın geleceğine inandıkları için mi? Bu inanç gün geçtikçe erozyona uğruyor mu? Hem de nasıl! E ne olacak bu memleketin hali? Turizmin geleceği? Otelcilik sektörü? Ekonomik ve siyasi istikrar? Bakanlar bakmayanlar, vekil olanlar, olmayanlar, vatandaş olanlar, olmayanlar? Bilen var ise lütfen bir konuşsunlar ve biz de bilelim.

Yani o kadar yapılması gereken iş var ki ?? Yeni Meclis döneminde halkın refah ve hayrına olacak işlerin, yasaların, bir an önce huzur ile yapılması diliyorum.

Diyorlar ki neden Türkiye ve GKRY'den örnekler veriyorsun da bizden örnek vermiyorsun? Bizde turizmin geleceğine dair bir üst düzey açıklama olsun ve ben de yazayım diyorum. . Yok, ne yazık ki, en basit açıklamalar bile yok. Kaç kere yazdım, konuştum, bir vizyon ortaya konsun ve onun üzerine çalışılsın diye. Kim kime, dum duma.

Türkiye öyle mi?



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İleriye dönük rezervasyonlar iyi geliyor. Yıl sonuna revize hedeflerin de geçileceğine inanıyorum” dedi.

İstanbul’daki otelcilerin oluşturduğu Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Intercontinental Hotel İstanbul'da yapılan "Aylık Bilgilendirme Toplantısı" konuşan Bakan Ersoy şunları söyledi:

"2022'nin ilk 9 aylık döneminde ulaşılan rakamlar, Türkiye'nin, revize ettiği hedeflerine bir adım daha yaklaştığının göstergesidir. İleriye dönük rezervasyonlar da oldukça iyi geliyor. Yıl sonuna revize hedeflerin de geçileceğine inanıyorum. 2016'da 62 dolara kadar gerileyen kişi başı gecelik konaklama gelirini, 2016'ya göre yüzde 35 artış kaydederek, 83 dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

Bakan Ersoy, İstanbul'un pandemi öncesi turist sayısını mayıs ayında yakaladığının altını çizerek, İstanbul'un yıl sonunda yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngördüklerini söyledi.

Çok yakınen tanıdığım TÜROB Başkanı Müberra Eresin de salgın sonrasında Türkiye'nin uluslararası turizm arenasına en hızlı dönüş yapan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Yani ortaya bir vizyon konuluyor ve o doğrultuda çalışılıyor.

Akıllı durmazlarsa başları çok ağrıyacak

Rumların silahlanması ve ABD'nin silah ambargosunun otuz yedi yıldan sonra kaldırılması adeta Rumları her zaman olduğu gibi şımarıklık boyutuna itti.

Anavatan Türkiye bin şükür ki yanımızda. Derhal TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevap verdi:

" Kıbrıslı Türk Soydaşlarımızın yanındayız, gerekli takviyeleri askeri anlamda yapacağız.”

Babam her zaman Kıbrıslı ağızı ile diyor: " Duramadı oturamadı Popaz ".

Ne yazık ki bugünlerde papazlar çoğaldı. Mitçotakis ve Anastasiyadis çileden çıktılar... Kaşınıyorlar açıkçası. Ege'de adalar silahlanıyor, Lozan Anlaşması ihlal ediliyor ve açıkça Türkiye'nin sabrını sınıyorlar... Tarihten de aldıkları dersler de yetmiyor. Bunlar tipik Amerikan oyunu. Kışkırtma, ortalığı karıştırma, sonra yağ gibi suyun üstüne çık.

Yok, böyle bir Dünya.

Dünya artık beşten büyük, kusura bakma Amerika.

TMK yapılanması ve yeni siyaset...



Taşınmaz Mal Komisyonu son alınan AB kararı ile yine hedef gösteriliyor. İç hukukun çalıştırılması müthiş bir siyasi ehemmiyet kazanmış durumda. Türkiye'nin her ne pahasına olursa olsun, bu komisyonun çalıştırılması ve atılacak her imza karşılığında toprak anlamında Türklerin lehine sonuçlar doğuracağı yönünde inancı ile yeni bir siyaset geliştirilmesi en elzem konu.

Yeni mülklerin Türkleşmesi için başvurular sırada bekliyor. Bazı Türk iş adamları ve kadınları da yeni başvurular yapmaya hazırlanıyor ve veya yapıldı bile.

Örneğin Elif Topal " Başvurumuzu yaptık, süreci hızlandıracağız ve Jasmine Court Otel'in Türkleşmesi için anlaşmaya hazırız.

Bu gibi adımlar inanıyorum ki uluslararası arenada elimizi güçlendirecek olan hamleler.

Bu konular bizim Külliye, Belediye vs. konularından inanın çok çok daha fazla önemli.

Turizm Hayattır.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022, 02:30