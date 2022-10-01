İş güvenliği hiçe sayıldı

Güzelyurt'ta Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda kullanımındaki forklitle Fatma Taşçı’ya çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki sürücü Rıdvan Güzel hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanık hakkındaki kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Aksun, olayın iş sağlığı ve güvenliği yasa ve prensiplerine aykırı davranışlar sonucunda meydana geldiğini ifade etti. Aksun, kural ve yasaları uyulmuş olsaydı kazanın önlenebileceğini dile getirdi. Başkan Aksun, iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmeden yapılan üretimin emeğe saygısızlık olduğunu vurguladı.

“Hiçbir maddi kazanım insan yamanından değerli görülemez” diyen Aksun, sanık hakkında karar verilirken, olumlu ve olumsuz tüm kriterlerin incelendiğini ifade etti.

Sanığın sabıkasız olduğunu, iş verenin de kazanın yaşanmasında kusuru bulunduğunu, ayrıca sanığın Taşçı’yı kurtarmak için çabaladığını ifade eden Aksu, bu hususların hafifletici etken olarak değerlendirildiğini söyledi.

Başkan Aksun, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.