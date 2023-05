‘Karpaz UBP'nin kalesi’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ali Başman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da halkla buluştu.

UBP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle de ziyarette hazır bulundu.

Açıklamaya göre, bölge halkının yoğun katılımından dolayı teşekkür eden Üstel ve Başman, bu güçlü desteğin KKTC’nin her yanında yankılandığını kaydetti.

Ali Başman, bölge halkına hitap ederken, “Karpaz her zaman UBP'nin kalesi olmuştur. Bu bölgede her seçim gösterilen başarılı performansı bu seçimde de göstereceğiniz, şimdiden görülüyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz” dedi.

Başman sözlerini şöyle sürdürdü:

“25 Haziran sadece Ali Başman'ın değil, UBP'nin seçimidir. Bir vekil deyip geçmeyelim. Kalıcı ve büyük hizmetler için, istikrarlı bir ekonomi için, 25’inci Milletvekili çok önemlidir. Sizden ricam kendi desteğiniz yanında çevrenizdeki herkesi de bizlere yönlendirmenizdir. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, insan götüreceğiz, gururla kazanacağız.”