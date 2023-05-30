Son ödeme tarihi 30 Haziran

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi, “Kıbrıs Türk Tarafının Borcu… Mia Milia (Haspolat) İçin Milyon Euro Ödememiz Tehlikesi” başlıklı haberinde, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili ciddi soruna ilişkin zamanın geçtiğini ve şu anda konunun çözümünün görünmediğini belirtti.

Tesisin idaresinin Alman şirkette bulunduğunu yazan gazete, şirketin, avukatları aracılığıyla borcun ödenmesi için belirli bir zaman takvimini ortaya koyduğunu kaydetti. Gazete, Kıbrıs’taki mevcut siyasi durumla ilgili sebeplerden dolayı, borçlu olunan miktar Kıbrıs Türk tarafının borcuyla alakalı olmasına rağmen ödeme konusunda Kıbrıs Rum tarafının da yükün altına girmesinin beklendiğini yazdı.

İlgili yetkililerin, 11 milyon Euro gibi bir meblağdan bahsetmesine karşın, “WTE Wassertechnick GmbH” ve “Emek İnşaat Şti. Ltd” isimli şirketlerin paranın iki katını talep ettiğini, ayrıca iki toplumlu proje olan tesisten çekilme uyarısında bulunduğunu yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının borcuna ilişkin bahsedilen resmi meblağın 11.5 milyon Euro olduğunu ve bu paranın 30 Haziran 2023’e kadar ödenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Habere göre yetkili kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, konuyla ilgili yüksek düzeydeki görüşmelerin ve istişarelerin devam etmesine rağmen (haberin yayımlanmasına kadar) tünelin ucunda ışık görünmediğini belirttiler.

Mahkemeye götürülecek

Gazete, konuyu iyi bilen kaynaklara atıfta bulunarak, Alman şirketinin avukatının mektubunun gerek Kıbrıslı Türk gerekse Kıbrıs Rum tarafına gönderildiğini ancak konunun mahkemeye taşınması durumunda da yetkili makamların “Kıbrıs Cumhuriyeti” olmasına bağlı olarak mahkemeye çıkacak tarafın Rum tarafı olacağını yazdı.

Gazete bu nedenden dolayı Kıbrıs Türk tarafının borcunu Rum Yönetimi’nin ilgili makamları tarafından ödemeye çağrılacağını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafıyla yürütülen yüksek düzeydeki görüşmelere ve istişarelere, Rum İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Lefkoşa Rum Belediyesi ve Avrupa Birliği’nin dahil olduğunu belirten gazete, ilgili kaynaklara dayanarak, görüşmelerin bir sonuca ulaşmasının beklendiğini, şimdilik, daha acil görülen çözümün Rum Yönetimi’nin belli bir miktarda katkıda bulunması ve Alman şirketinin tesisin idarecisi olarak kalması için ikna edilmesi yönünde olduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, buna eş zamanlı olarak Kıbrıs Türk tarafının, şirkete yönelik borcunu ödemesini garanti altına alacak yöntemin de bulunması gerektiğini kaydetti.