Bu seçim ‘Ülke için külfet’

Ömer KADİROĞLU

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’dan boşalan bir sandalye için 25 Haziran’da ara seçime gidiliyor. Adaylık başvuruları dün sona ererken, yarışa 10 kişinin katılacağı bildirildi.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, bir sandalyeli seçim için büyük paralar harcanmasının, ülke için büyük külfet olacağını düşünüyor.

İşte görüşler:

Hüseyin Karabıyıklı

“Bir milletvekili seçmek için seçime gidilmesini ben doğru bulmuyorum. Bir milletvekilini kendi aralarında anlaşarak atama yoluyla yapabilirlerdi. Bir seçim için şimdi çok para harcanacaktır. Bir koltuk için 10 adayın olması ülkemizde siyasilerin tek derdinin koltuk olduğunu gösteriyor. Bizde koltuk kavgası çoktur. Sadece koltuk için mücadele ediyorlar. Seçimlerin ülke ekonomisine büyük külfet oluyor. Her seçimde büyük paralar harcanıyor ve bunu tasvip etmiyoruz. Bence çoğu vatandaş oy vermeye bile gitmeyecektir.”

Yusuf Vuruşkan

“Bir milletvekili seçmek için seçime gidilmesi gereksizdir. Bu seçim için harcanacak paraya yazık. Meclisteki milletvekilleri zaten bir şey yapamazken bir kişi seçilse neyi değiştirecek? Bir milletvekili seçilse ne değişecek seçilmese ne? Bir koltuk için 10 aday var ve seçilecek herkes ‘ben de bu düzenden nemalanayım’ derdindedir. Kimsenin derdi ülke için çalışmak değildir. Bizim vergilerimiz ve paralarımız iyi bir yere harcanmazken, çadırlarda eğitim yapılan 2023 yılında bu seçimin gereksiz olduğunu ve ülke için büyük külfet olacağını düşünüyorum.”

Ahmet Sensay

“Bir milletvekili için seçime gidilmesi gereksizdir. Seçilecek bir milletvekili neyi değiştirecek ki? Bir koltuk için 10 aday olması da ülkenin durumunu ortaya koyuyor. Gereksiz gördüğüm için hiç ilgilenmedim. Bir milletvekili belirlemek için bu seçimde oy vermeyeceğim. “

Erdil Gerçek

“Bir milletvekili için seçime gidilecek olması tamamen gereksiz bir durumdur. Bir milletvekili seçmek için harcanacak paraya yazıktır. Bir milletvekili seçilse ne olacak seçilmese ne? Değişen bir şey olmayacak. Bir koltuk için 10 aday var ve bence çok gereksiz bir durumdur. Yasada bir değişiklik yaparak en yüksek oy alan milletvekilinin meclise girmesi sağlanabilirdi. Ben CTP’liyim ancak bu seçimde oy kullanmaya gitmeyip boykot edeceğim.”

Aydın Kurudal

“Bir milletvekili seçmek için seçime gidiyoruz. Bir vekil için seçim yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir milletvekili koltuğuna 10 kişinin aday olması da gereksiz bir katılımdır. Zaten KKTC çok güçlü ekonomiye sahip değilken bir de böylesi durumlara boş yere para harcanması akılcı değildir. Bir milletvekili için oy vermeye gider miyim bilmiyorum. Daha önce böyle bir durum hiç yaşamadık.”

Ayşe Yanık

“Bir milletvekili için seçime gidilmesi kesinlikle yanlıştır. Seçime giderek boşa masraf yapmadan kendi aralarında birisini milletvekili seçebilirlerdi. Bir milletvekili için yapılacak seçim ülkenin üzerine büyük bir yüktür. Bir koltuk için 10 kişi de aday oldu. Tamamen boşa masraftır.”

Ali Yanık

“Bir milletvekili için seçime gidilmesi ve bunca masraf yapılması kesinlikle doğru değildir. Bunun yerine genel seçimlerde en çok oyu alan adayı meclisten çıkan milletvekilinin yerine koyabilirlerdi. Bir koltuk için 10 kişinin de aday olması boşa eziyettir. Sandığa gider miyim bilmiyorum o güne kadar değip değmediğine bakarak hareket edeceğim.”





Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023, 10:02