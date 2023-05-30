Ülke için gurur verici

Gülgün Süt Ürünleri’nin ardından Arden Hellim’e de Menşe İsmi Korumalı (PDO) sertifikası verilecek.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Menşe İsmi Korumalı (PDO) hellim üretimine uygun çiğ süt üretim yapmaya uygunluk belgesi alan çiftlik sayısının 11'e, bir ay içinde sertifikası verilmesi beklenen yeni bir imalathaneyle birlikte PDO sertifikalı imalathane sayısının da 2'ye yükseleceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi Müdürü Kemal Öztürk, “2024’te Avrupa Birliği ülkelerine hellim satacağımızı umuyorum” dedi.

Kemal Öztürk, KKTC'deki hellim üretiminin Avrupa Birliği kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak üretimine ilişkin çalışmalar hakkında TAK’a açıklamada bulundu.

Kemal Öztürk, Avrupa Komisyonu'nun Nisan 2021’de Kıbrıs’ta süt üreticilerinin ve süt ürünü imalatçılarının, özerk bir denetleme kuruluşu olan Bureau Veritas tarafından denetlenmesi kararı aldığını kaydetti. Öztürk, Bureau Veritas’ın Güney Kıbrıs’ta denetlemelere Ekim 2021’de başladığını ve bugün itibarıyla 55 imalatçının sertifikalandırıldığını; denetlemelere Şubat 2023’te başlanan Kuzey Kıbrıs’ta ise bugüne kadar da 11 çiftliğe tescile uygun çiğ süt üretimine uygunluk belgesi, bir imalatçıya da (Gülgün Süt Ürünleri) PDO Logolu hellim üretme sertifikası verildiğini belirtti.

Denetimden tam not aldı

Tescile uygun çiğ süt üretime uygunluk belge alan çiftlik sayısının 11’e yükseldiğini, süt ürünü imalathaneleri alanında da Gülgün Süt Ürünleri'nin yanında Arden Hellim fabrikasının da denetlendiğini, bir ay içerisinde de sertifikasının verilmesini beklediklerini kaydetti.