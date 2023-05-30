Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu dün başlayan ve bugün de devam edecek olan enerji çalıştayına doğal gaz alanında faaliyet gösteren şirketlerin katıldığını ve bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Habere göre Papanastasiu, “The Cyprus Gateway:Natural Gas to Power and Liquefaction” (Kıbrıs Geçidi: Doğal Gazı Enerji ve Sıvılaştırma” konulu iki günlük çalıştayın, Güney Kıbrıs’ın enerji politikasının belirlenmesinde alınacak kararların ilk dönüm noktasını teşkil ettiğini ifade etti.

Doğal gaz için gerekli altyapılar konusunun ele alındığı çalıştayın ilk dönüm noktası olduğunu vurgulayan Papanastasiu, ikinci dönüm noktasının ise 14-15 Haziran tarihlerinde İsrail’e yapacağı ziyaret olduğunu belirtti.

Papanastasiu, İsrail temaslarında, İsrail doğal gazının önce Güney Kıbrıs, ardından da Avrupa’ya iletilmesi için gerekli doğal gaz miktarı konusunda İsrail’in görüşünün belli olacağını belirterek enerji yol haritasının ise yakın zamanda açıklanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Politis gazetesi ise, Papanastasiu’nun gazeteye yaptığı açıklamada “merkezi bir enerji depolama birimini gerekli gördüğünü” söylediğini aktardı.

Papanastasiu gazeteye yaptığı açıklamada, doğal gazın enerji üretiminde geçici bir çözüm, ana hedeflerinin ise yenilenebilir enerji olduğunu belirterek yenilenebilir enerjinin depolanabilmesi adına evlere ve parkalara depolama aküleri konulması gerektiğini ifade etti.

Bunun için AB Komisyonu’nun onayı gerektiğinin de altını çizen Papanastasiu, İsrail-Güney Kıbrıs- Girit arasında elektrik iletim hattı kurulmasını öngören “EuroAsia Interconnector” projesindeki gelişmelere de değindi.

Papanastasiu, söz konusu projeye AB Komisyonu'nun 658 milyon Euro verdiğini, Güney Kıbrıs’ın ise 100 milyon Euro yatırdığını vurgularken, yaklaşık 600 milyon Euro'nun daha gerektiğini, bunun için de söz konusu projenin üstlenici firması olan “EuroAsia Interconnector Ltd.’nin” bu miktarı bulmasını beklediklerini belirtti.

Gazete, söz konusu projenin maliyetinin 2 milyar 57 milyon Euro olmasının beklendiğini vurguladı.