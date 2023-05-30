Şimdilik 10 aday var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde, milletvekilliği ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı için yarın mesai bitimine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna başvurulması gerektiğini duyurdu.

YSK’nın ilan ettiği seçim takvimine göre siyasal partiler tarafından adayların saptanma süresi ise dün doldu. Şimdiye kadar 10 adayın ismi belli olurken, yarına kadar sayının artıp, artmayacağı merak konusu oldu.

Adaylık için yarın başvuru kabul edilecek. Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek ve seçim propagandası 5 Haziran’da başlayacak.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde Halkın Partisi Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin yapılacağı 25 Haziran'da, çeşitli nedenlerle boşalan bir muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de yerel ara seçime gidilecek.

Şu ana kadar Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen 4 siyasi parti yanında meclis dışı partilerden 2'si milletvekili adaylarını belirledi.

Kimler aday

Koalisyon hükümeti ortaklarından UBP Ali Başman’ı, DP Serhan Aktunç’u, YDP de Figen Yaman Lesinger’i aday göstereceğini açıklarken, ana muhalefet CTP’nin adayı Sami Özuslu. Meclis dışı partilerden TDP Tacan Reynar’ı, Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy’u aday göstereceğini duyurdu.

Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli ve Talip Sancar ise seçime bağımsız aday olarak katılacaklarını kamuoyuna duyuran isimler.