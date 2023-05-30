Kalite artacak

Milli Eğitim Bakanlığı, "neden tam gün eğitime geçilmesi gerektiği" konusunda açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günlük veya haftalık ders saatlerini azaltmak veya artırmanın bir matematiksel işlem olmadığı belirtildi.

Tam gün eğitimde öğrencinin sağlıklı, tarafsız ve kaliteli okullarda, nitelikli eğitime ulaşma hakkının kolaylaştıracağı ve 21. Yüzyıl becerilerine ulaşmalarını sağlayacağı belirtildi.

UNESCO ve OECD gibi eğitim üzerine araştırma yapan uluslararası kuruluşların, okulda geçirilen sürenin eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilmesinde en önemli faktörlerden biri olduğunu belirttiği ifade edilen açıklamada, bu olgunun, zorunlu eğitim süresinin, akademik yıldaki gün sayısı ve öğrencinin günün kaç saatini okulda geçirdiğine bağlı olarak değerlendirilmekte olduğu kaydedildi.

Bizde 692, AB’de 775 saat

Bu bağlamdan bakıldığında ülkede ilkokullarda bir yıllık öğretim süresi ortalama 692 saat olarak gerçekleşirken, OECD ortalamasının yıllık 799 saat, AB ortalamasının da 775 saat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Ortaokul düzeyinde ise ülkemizde yıllık öğretim süresi 760 saat ile 915 saat olan OECD ortalaması ve 895 saat olan AB ortalamasının altında gerçekleşmektedir. Ayrıca yıllık süre olarak bakıldığında ilkokullarda yıllık gün sayısının ülkemizde 173 gün olduğu, OECD ortalamasının 185 gün, AB ortalamasının ise 182 gün olduğu görülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

AB ülkelerinde ilkokullarda temel derslere ayrılan sürenin toplam öğretim süresi içindeki oranının ortalama yüzde 60 iken, bu oranın ülkede yüzde 68 olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AB üyesi ve OECD üyesi ülkelerin pek çoğunda öğrencinin okula kabulü 08.00-08.30 gibi başlar. Okuldan çıkış saati ise ortalama 15.30’dur. Ortalama olarak öğrencilerin okulda geçirdiği süre 7 saattir. Ülkemizde ise ilkokullarda bu süre 4 saat 40 dakika, ortaokullarda ve liselerde 5 saat 10 dakikadır.”

Öğrencinin başarısı artar

“Uluslararası araştırmalar da göstermektedir ki esnek bir şekilde gün içine yayılan öğrenme ve öğretme süreçleri öğrencinin başarısını artırmaktadır.

ABD’nin Massachusetts eyaleti, öğretimi geliştirmek, öğretimi zenginleştirme fırsatlarını genişletmek ve akademik başarıyı artırmak amacıyla Öğrenme Süresinin Artırılması Girişimi (Expanded Learning Time Initiative) adıyla bilinen bir düzenlemeyi hayata geçirmiştir.

Bu uygulama kapsamında günlük öğretim süresi artırılmış ve yıllık toplamda 300 saatlik bir artış sağlanmıştır.

Bu uygulamanın İlerleme Raporunda Öğrenme Süresinin Artırılması uygulamasına katılan okullarda akademik başarının bu uygulamaya katılmayan okullara kıyasla belirgin bir şekilde artış gösterdiği görülmüştür.”

Tam gün eğitim neler sağlar?

Bakanlığın açıklamasına göre; tam gün eğitimin getirileri özetle şöyle;

-Tam gün eğitim öğrencinin nitelikli eğitime ulaşma haklarını kolaylaştıracak.

-Tam gün eğitim öğretim uygulaması ihmal edilemez bir yatırımdır

Tam gün eğitime geçilmesi ile birlikte kayıt dışı plansız yapılaşmanın değişmesi yönünde önemli bir adım atılacak.

-Tam gün eğitim ile özel eğitim ve okul öncesi alanlarının ve dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaçlarının daha kapsayıcı olarak karşılanabilecek.

-Öğretime ayrılan sürenin artırılması sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme düzeyinin geliştirilmesine daha çok katkı sağlayacak.

-Pilot uygulama (haftada iki gün) olarak planlanması sayesinde doğacak altyapı ihtiyacı ve öğretmen ihtiyacı gibi gereksinimlerin karşılanması, doğrudan eğitimin kalitesine katkı sağlayacak.