Bir sonraki adım ‘Tam gün’

Öğretmen sendikalarının günlerdir sürdürdüğü genel grev uygulamasına dün meclis önündeki gerilimli eylem eklendi. Eylem sırasında meclis kapısı söküldü ama hükümet ‘Öğretmenler Yasasını’ değiştirme yönündeki tasarıyı geri çekmedi. Muhalefetin de karşı çıktığı yeni yasa dün akşam saatlerinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni yasa, öğretmenlerin ders saatlerinin uzatılmasını amaçlıyor. Yine de en uzun süre haftada en fazla 20 saatle sınırlandırılıyor. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yeni yasa ‘Tam Gün’ eğitimin yolunu açıyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için okullardaki eksikliklerin giderilmesi, binaların sağlamlaştırılması ve eğitime ciddi yatırımların yapılması gerekiyor.

İçeride gerginlik, dışarıda eylem

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı. Yasa tasarısı görüşülürken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) örgütlü öğretmenler, Tasarısı’nın geri çekilmesi” talebiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi.

Tüm okullarda greve giden öğretmen sendikalarına, çeşitli sivil toplum örgütleri ve partiler de eyleme katılarak destek verdi. Eyleme, Meclis içerisinden muhalefet parti vekilleri de katıldı, eylemcileri selamladı.

Eylemde, polis barikatlarla geniş güvenlik önlemleri alırken, meclis önündeki yol da eylem süresince trafiğe kapandı.



Diploma ve kalemler havada uçuştu

"Boyun eğmeyeceğiz", "Eğitime ve öğretmenlere yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz" gibi ifadeleri içeren pankartlar taşıyan eylemciler, düdük ve davul eşliğinde slogan attı. KTÖS Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde "Öğretmen düşmanı Nazım Çavuşoğlu", KTOEÖS Yönetim Kurulu üyeleri ise "İşbirlikçiler istifa" yazılı siyah tişörtler giydi.

Eylem sırasında mezun olup atanmayı bekleyen öğretmen adayları, diploma ve kalemlerini Meclis bahçesine attı.

Meclisin bahçe kapısı söküldü

Polis ile eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından Meclisin bahçe kapısı söküldü.

“Kıbrıs Türk toplumuna ve gençlerin geleceğine yapılan dayatmalara karşı seslerini duymayanlara karşı seslerini duyurmak amacıyla” bir araya geldiklerini ifade eden öğretmenler, kendilerine ve topluma yapılan saldırılara "asla" boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

"Dayatmacıların talimatlarını yerine getirmek için uğraşmakla" eleştirdikleri Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağıran öğretmenler, Meclis'te yasa geçecek olsa bile mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Okul aile birlikleri de eylemdeydi

Eyleme katılan okul aile birlikleri adına konuşan bir veli ise, okul aile birlikleri olarak okullarda tamamlamaya çalıştıkları eksikliklerin öğretmen kaynaklı değil her zaman bakanlık kaynaklı olduğunu savunarak, "Biz öğretmenden değil sizin kokuşmuş düzeninizden usandık. Bu nedenle öğretmenin arkasından yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haftalık ders saatleri düzenlendi

Tüm gerginliğe rağmen, öğretmen sendikalarının grev ve eylemlerine neden olan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasası ile geçici öğretmen alımı, ilkokul öğretmeni ve özel ders öğretmeni tanımları, ilkokul öğretmenlerinin öğretmenliğe atanmada aranan nitelikleri, ilkokul öğretmenleri ile orta, mesleki ve teknik öğretim okulu öğretmenlerinin haftalık ders saatleri düzenlendi.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılımının sağlanması zorunlu hale geldi.

Düzenlemeyle “A” Öğretmen ve “B” öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatleri de yeniden düzenlendi.