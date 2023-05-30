Büyük beğeni topladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle Kurtuluş Savaşı sırasında canlarını hiçe sayarak, cepheden cepheye koşan, vatan ve bayrak için büyük mücadeleler veren Kuvayi Milliye Kadınları’na ithaf edilen "Kurtuluşun Kadınları" adlı otobiyografik eser, İskele’de seyircisiyle buluştu.

Anadolu kadınlarının kahramanlıklarının konu alındığı tek perdelik oyun, izleyicisine duygusal anlat yaşattı.

İzmir Tiyatro Ofisi’nin hazırladığı, Yönetmenliğini Metin Güler’in yaptığı oyunda, oyuncu Ecem Yüksel deyim yerindeyse sahnede devleşti.

Oyunculuğuyla göz dolduran Ecem Yüksel’in performansı ve oyunun konusu izleyenlerden tam not aldı.

Ayakta alkışlandı

İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde, Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle bu topraklar için mücadele etmiş, “Kuvayi Milliye Kadınları”na “Cumhuriyet Kadınlarına” ithaf edilen tek perdelik biyografik dram, Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunu 25 Mayıs akşamı İskele AKM’de tiyatro severlerle buluştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı sırasında, eşlerini, abilerini, kimisi ise evlatlarını cepheye yollayan ama kendileri de canlarını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan Kuvayi Milliye Kadınları’nın kahramanlık hikayesinin anlatıldığı ‘Kurtuluşun Kadınları’ izleyicisine duygusal anlar yaşattı.

Oyuncu Ecem Yüksel’in tek kişilik muhteşem performansının yanı sıra sahnesi, ışığı ve sesleriyle o günlerin canlandırıldığı Kurtuluşun Kadınları, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Tam not aldı

İskele AKM’de dün sahnelenen, tiyatro severlerin yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş ve Zekiye Gece, Kültür Dairesi Müdiresi Şirin Zaferyıldızı, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuları, Girne Belediyesi GİBETSU Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, İzmir Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni aynı zamanda Kurtuluşun Kadınları’nın Yönetmeni Metin Güler de ekibiyle birlikte oyunu izleyenler arasında yer aldı.

İskele’de izleyicisinden tam not almayı başaran oyunu izleyenler arasında bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, oyunun ardından bir konuşma yaptı. Bizler büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Kadınlarıyız’ diyerek konuşmasına başlayan Zaferyıldızı, oyunu çok beğendiğini ve oyunda emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi. Kurtuluşun Kadınları’nı KKTC’de farklı bölgelerde de izleyiciyle buluşturmayı arzuladığını ifade eden Zaferyıldızı, bunun için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Zaferyıldızı ayrıca oyuncu Ecem Yüksel’i de performansından ötürü alnından öptü.