Karşılaştırma yaptı

Amcaoğlu, "Güney daha ucuz" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada Amcaoğlu, Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında yürütülen Dijital Karekod Sistemi ve Elektronik Etiket uygulaması çerçevesinde belirlenen ürün grupları üzerinden KKTC ile Güney Kıbrıs’ta fiyat karşılaştırması yapıldığını aktardı.

Amcaoğlu, toplam 66 ürün üzerinde yapılan incelemede 54 ürünün KKTC’de, 12 ürünün ise Güney Kıbrıs’ta daha ucuz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, söz konusu iddiaların hem yerel esnafa hem de tüketiciye zarar verdiğini belirterek, “Güney’de market fiyatları daha ucuz” yönündeki genellemelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf yapabilmesi için geliştirilen Ekosepet uygulamasına da değinildi. Amcaoğlu, bu sistem sayesinde tüketicilerin KKTC’deki market fiyatlarını Türk Lirası ve Euro bazında görebileceğini ve Güney Kıbrıs fiyatlarıyla karşılaştırabileceğini ifade etti.

