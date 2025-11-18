Menderes ile Zorlu anıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye’den KKTC’ye gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretlerde Türkiye Başbakanlarından Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu anılırken, her iki ismin Kıbrıslı Türklerin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğu belirtildi.

Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana da yer aldı.

Bakanların kabulu

Bakan Arıklı da kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demokrat Parti'nin Kıbrıs Türk Siyasetinde önemli bir yeri olduğunu belirten Arıklı, Türkiye Başbakanlarından Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu’nun her Kıbrıslı Türkün kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.