Denetim yapılsa ortaya çıkar

Şoför Okulları Birliği eski Başkanı Barış Tilki, ülkenin kanayan yarası olan trafik kazalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şoför okullarının, müfettiş ve eğitmenlerin yetersiz olduğunu belirten Tilki, çoğu şoför okulunun da para tuzağına döndüğünü savundu. Tilki, “Bugün ülkedeki 48 şoför okulu sıkı denetlense ancak 15’i yeterli eğitim verebilir çıkar” dedi.

Diyalog’a konuşan Tilki, hem şoför okullarının eğitmenlerinin hem de öğrencilerin yeterince eğitilmediğini söyledi.

Tilki, KKTC trafiğinde kimsenin güvende olmadığını da belirterek, tabelalardan yolların bozukluğuna, ışıksızlığa ve mühendislik hatalarına kadar birçok sorunu gündeme getirdi. Tilki müfettişlerin eğitimlerinin yeterli olmadığını şu sözlerle açıkladı:

“Kimi öğretmen kimi başka bir meslek grubundan kamu tarafından atanıyor. Bir iki hafta eğitim gördükten sonra müfettiş oluyor.”

Tilki, şoför okulu eğitimcilerinin de hem denetim hem de eğitim anlamında talepleri olduğunu kaydetti. Tilki işini düzgün yapmaya çalışan şoför okulları olarak sürekli denetim çağrısı yaptıklarının altını çizerek, ilgili birimlerin de bakanın da konuya kulak tıkadığını savundu.

Çoğu okul yetersiz

Ülkede toplam 48 şoför okulu olduğunu söyleyen Tilki, bu okullarının altyapılarının çok yetersiz olduğunu ifade etti.

Tilki, ülkede 48 değil, 20 şoför okulu olması gerekirken, kim olduğuna bakılmadan şoför okulu izni verildiğini söyledi ve “Bugün şoför okulları normal olması gereken kriterlere göre denetlense 48 tanesinden ancak 15’i eğitim vermeye devam edebilir. Yarısından fazlasının kapanması gerekir” dedi.

Tilki ayrıca bugün ülke trafiğinin içinde bulunduğu çok yönlü sorunların da ne kadar eğitimsiz olunduğunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi

Şoför okulları para tuzağına döndü

Barış Tilki, yabancıların ehliyetlerinin KKTC ehliyetine çevrilmesi konusunda da ilgili bakanın şoför okullarından 10 ders alma tavsiyesi olduğunu hatırlatarak, bunun da para tuzağına döndüğünü vurguladı. Tilki, “Şoför okulları birçok Afrika kökenli öğrenciden parayı aldı, eğitimi de vermedi. Bu iş de para tuzağına döndü. Bu insanları tespit ettik, bakana şikayet ettik ama hiçbir şey olmadı” dedi.

Tilki, yetkililere de seslenerek, “Bu ülkeyi biraz olsun sevin artık” dedi ve trafik problemine çare için adım atılması çağrısı yaptı. Sürücülere ve vatandaşlara da uyarılarda bulunan Tilki, “Yollar bozuk ve trafikte birçok sorun olabilir ama bizim de sürücüler olarak üzerimize düşeni yapmamız gerek” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 09:48