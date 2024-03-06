Büyük vurgun

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KTSÜ) yürütülen ‘sahte diploma’ ve ‘sahte fatura’ soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılardan direktör Serdal Gündüz ile eski bakanlardan, mütevelli heyeti başkan yardımcısı Kemal Dürüst, asistan Berke Özbek ve öğrenci Doğan Yetek dün yeniden Güzelyurt mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme ‘kaçma olasılığını’ dikkate alarak Serdar Gündüz’ün 2 ayı geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilmesini emretti. Dürüst’ün tutukluluk süresi ise 6 gün daha uzatıldı.

Dünkü duruşmada mahkemeye yeni sahte faturaları aktaran polis, Dürüst ile Gündüz’ün sahte fatura düzenleyerek 914 bin 555 lira temin ettiğini; ayrıca 40 bin TL, 45 bin dolar ve 700 Euro’nun da elden ödendiğine dair yeni şikayet olduğunu açıkladı. Polis ayrıca Serdal Gündüz’ün 2027 yılana kadar Yunanistan’da ve 13 Mayıs 2024 yılına kadar Rusya’da olmak üzere 2 farklı ülkede oturma izni olduğunu açıkladı.

Dört zanlı duruşmaya çıkarıldı

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri

Üniversitesinde (KSTÜ) yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, direktör Serdal Gündüz, okul öğrencilerinden Doğan Yetek ve zanlı Serdal Gündüz’ün asistanı Berke Özbek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evinde 10 bin dolar bulundu

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde ilk olarak Serdal Gündüz’ün davası görüşüldü. Polis, zanlının, whatsapp yazışmalarını sildirdiğini belirterek, emarelerin tahrip edildiğine dair kamera kayıtları olduğunu da ifade etti.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada 12 adet fatura bulunup, emare olarak alındığını belirten polis, Gündüz’ün tercümanlık hizmeti alınmış gibi fatura düzenlediğini de kaydetti. Polis, zanlıya ait Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahta yapılan aramada, kesilmemiş fatura, makbuz ve 10 bin dolar tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Kemal Dürüst ile Serdal Gündüz’ün sahte fatura düzenleyerek 914 bin 555 lira

temin ettiklerini, ayrıca 40 bin TL, 45 bin dolar ve 700 Euro’nun da elden ödendiğine dair yeni şikayet olduğunu açıkladı.

Polis ayrıca Serdal Gündüz’ün 2027 yılana kadar geçerli Yunanistan’da ve 13 Mayıs 2024 yılına kadar geçerli Rusya’da olmak üzere 2 farklı ülkede oturma izni olduğunu, zanlının kaçma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Polis, KKTC ve TC vatandaşı olan zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

İddia makamı adına söz alan savcı, zanlının, Yunanistan ve Rusya’da oturma izni olduğuna işaret ederek, serbest kalması halinde kaçmasının muhtemel olduğunu belirtti. Savcı, zanlının, davalarında hazır olması için 2 ayı geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilmesini istedi.

Yüzde 30 hissesi var

Zanlının avukatı ise müvekkilinin üniversitenin yüzde 30 hissedarı, tek yetkilisi ve direktörü olduğunu, bu çerçevede harcamalar yapabileceğini kaydetti. Savunma, sahte diploma konusunu dışarda tuttuğunda kamu menfaatinin sarsılmadığını, bunun iki hissedar arasındaki bir mesele olduğunu söyledi.

Kemal Dürüst’le ilgili yeni olgular aktarıldı

Gündüz’ün ardından Kemal Dürüst hakkındaki ek tutuklama duruşması görüldü.

Polis, zanlının sorumluluğundaki iki taşınmazı kapsayan kira sözleşmesiyle okuldan toplam 36 bin dolar temin edildiğini kaydederek, Gaziveren’deki ikametgahında yapılan aramada ise kanunsuz bir şeye rastlanmadığını dile getirdi.

Zanlının araç kiralanmış gibi gösterip, sahte fatura düzenleyerek, 50 bin TL ödenmesini sağladığını da ifade eden polis, bir şahsa okulun hesabından 410 bin TL havale yapılması yönünde talimatı olduğunu da söyledi.

Zanlının, bazı ödeme fişlerinde imzası bulunduğunu belirten polis, Dürüst hakkında 51 ifade alındığını, 31 ifade daha alınacağını kaydetti.

Sahte diploma için talimat verdi

Polis, Dürüst’ün bir şahsın sahte diploma alması için geçerli notların değiştirilmesi ve kişinin üniversiteye olan borcunun silinmesi için talimat verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının alınacak ifadelere ve emarelere etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Asistan paraları kaptı

Polis geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan okul öğrencilerinden zanlı Doğan Yetek ile Gündüz’ün asistanı Berke Özbek’i de duruşmaya çıkardı.

Polis, Doğan Yetek'in sahte transkript düzenleyerek Ukrayna ve Rusya'dan öğrenci getirmiş gibi göstererek sahtelediği 3 fatura karşılığında 8 bin 451 Dolar’ı sahtekârlıkla temin ettiğini ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında Serdal Gündüzün asistanı Berke Özbek'in bazı öğrencilerle temasa geçerek eğitim harçlarını okulun hesabına değil kendi hesabına aktarılmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının temin ettiği 300 bin TL'yi zanlı Serdal Gündüzün talimatıyla bir kısmını kendi bir kısmını da Gündüzün hesabına aktardığını kaydetti. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis 21 kişiden ifade alındığını, 23 kişinin ifadesine başvuracaklarını söyledi. Zanlı Gündüz ve Özbek'in bazı evrakları imha ettiğine dair görüntüler olduğunu kaydeden polis zanlı Özbek’ in 6 gün daha tutuklu kalmasını zanlı Doğan Yetek’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Bir cezaevine, biri serbest, ikisi 6 gün daha tutuklu

Mahkemeye çıkarılan Gündüz, Dürüst, Özbek ve Yetek hakkındaki olguları değerlendirdikten sonra kaçma ihtimali bulunan Serdal Gündüz’ün 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Dürüst ile Özbek hakkında 6 gün ek tutukluluk kararı verdi. Mahkeme, zanlı Yetek'in ise 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 300 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması, seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücut yapması kaydı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.