6 yıl daha ‘misafir’

Lefkoşa-Girne anayolunda kullanımındaki araçla kaza yapan ve yanınca yolcu olarak bulunan

Sudan uyruklu 2 kişinin ölümüne neden olan 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl hapis öngören ihmalkarlık sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanan sanık, 6 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın aşırı sürat yapmasından dolayı kazanın gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Ağır ceza yargıcı, trafikte meydana gelen ölümlerin arttığını, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirtti. Yargıç, trafik suçlarının mutlaka önüne geçilmesi gereken suçlar olduğunu, Yargıtay'ın bu tür suçlarda ceza takdir ederken sanığın özel durumundan ziyade kamu menfaatinin korunması yönünde ceza takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptığını belirtti.

Mahkeme, sanığın sürat yaparak, aracının kontrolünü kaybettiğini ve iki masum kişinin ölümüne sebep olduğunu dile getirdi. Yargıç, sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını, ayrıca tahlile olduktan sonra bir süre araç kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Kaza, 2 Haziran 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelmişti.

Yol boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyreden Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied, kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti. Sanık önce bariyerlere ardından yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarpmıştı. Kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafır’in olay yerinde, Marwan Baderelden ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.