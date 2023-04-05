Mübarek Ramazanda Hasan’ın başı belada

Suna ERDEN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Hasan İlgililer şikayet üzerine tutuklandı. Hastanede ara elamanı olarak görev yapan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Güvenlik görevlisi kadının kalçasını sıkarak taciz suçu işlediği iddia edilen zanlı hakkında polis soruşturmasının yanı sıra hastane amirliği tarafından da araştırma başlatıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlı Hasan İlgililer’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadını oda içerisinde kalçasını sıkmak suretiyle taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Birtan: Hastane içerisinde soruşturma başlatıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, yaşandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti. Birtan, hastane amirliği olarak kadın çalışanın ifadesini de aldıklarını ifade ederek, “Polis soruşturmasını bekleyeceğiz. Çıkacak sonuca göre şahıs hakkında işlem yapacağız. Şahıs kamu görevlisidir. İşçi statüsünde çalışmaktadır. Soruşturma sonucuna göre yasanın öngördüğü kuralları uygulayacağız ”dedi.