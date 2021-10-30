98’inci gurur yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yüzlerce Anıtkabir'e akın etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı. Yeni evli çiftlerden, çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce vatandaş, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzuruna gitti. Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı. Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, düğün öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi. Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz" dedi.

Gelin Gizem Şimşek ise 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu. Ankara'da yaşayanların her fırsatta Anıtkabir'e gelmesini isteyen Zafer Büyükkılıç ise, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize" diye konuştu.

SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu



Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SoloTürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk’ün Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri uçuşunu, alanı dolduran binlerce Antalyalı coşkuyla izledi. Gösteriyi izleyenler, F-16’yı kullanan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan’ın yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

Kapadokya’da bayram sevinci

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya'daki sıcak hava balonlarının sepetlerine, bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.