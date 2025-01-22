Katle teşebbüsle suçlanıyor

Suna ERDEN

Turizm kenti Girne'de sabah karşı çıkan ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından tutuklanan 11 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kavgada 25 yaşındaki Cem Sapmaz’ı karnından bıçaklayan yaşındaki Ömer Kurtoğlu hakkında 8 gün ek süre alındı.

Kavgaya karışan Ali Orkun Çiçek (22), Osman Saçar (23), Orhan Zorkun Teke (20), Bora Eker (20),Ahmet Görkem Akçay (22) ,Osman Sedat Güraslan (23) , Mehmet Şanverdi (23), İlyas Bucak (23), Miraç Mert Çulha (22) ve Burak Can Alhan (23) ise teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada Sapmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, Ömer Kurtoğlu’nun “katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma”, diğer 10 zanlının ise “kanunsuz topluluk” suçundan tutuklandığını belirtti.

Olayı aktaran polis, zanlı Ömer Kurtoğlu’nun, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Raif Denktaş Caddesi üzerinde aynı gece "Cheetah" isimli eğlence mekânında tartıştığı Sapmaz’ı öldürmek niyetiyle, sağ karın boşluğundan bıçaklayarak ağır bir şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini açıkladı.

Cem Sapmaz’ın, önce Girne Akçiçek, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, iç kanama teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, durumunun ağır olduğunu kaydeden polis, olay yerinden taksi ile ayrıldığı tespit edilen zanlının aynı gece tutuklandığını ifade etti. Polis, iç organ yaralanması ve iç kanama teşhisi ile tedavisi süren Sapmaz’ın hayati tehlikesi olduğunu söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu olayın kalabalık iki grup arasında yaşandığını; Ali Orkun Çiçek, Osman Saçar, Orhan Zorkun Teke ve Bora Eker’in bir taraf olup, Ahmet Görkem Akçay, Osman Sedat Güraslan, Mehmet Şanverdi, İlyas Bucak, Miraç Mert Çulha ve Burak Can Alhan ile kavga etmek için, yasa dışı olarak toplanıp kanunsuz topluluk oluşturduklarını açıkladı.

Polis, katle teşebbüs olayının da bu kavga esnasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından tarafların bir birlerini düelloya davet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, Ömer Kurtoğlu’nun ifadesinde sadece kendisinde değil birçok şahsın üzerinde bıçak olduğunu söylediğini, bu hususun araştırıldığını ifade etti.

Olay yerinden taksi ile kaçan Kurtoğlu’nun 3-4 yere uğradığını, bu esnada telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden polis, kimlerle bağlantı kurduğunu araştıracaklarını ifade etti.

Kameralar incelenecek

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını ve kamera görüntüleri tespit edildiğini açıkladı.

Polis, alınacak başka ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, katle teşebbüste kullanılan bıçağın arandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlı Ömer Kurtoğlu’nun 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, diğer10 zanlı hakkındaki soruşturmanın ise tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Kurtoğlu’nun 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, diğer 10 zanlının ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, kişi başı 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her birinin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025, 09:58