Kayıpların sayısı 58’e yükseldi

İngiltere’de yaşayan Yeşilköylü 67 yaşındaki Mustafa Enver de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Londra’da bir süredir hastanede tedavi gören Enver’in iki gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere’de Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı böylece 58 oldu.

Yaşamını yitiren Kıbrıslı Türkler şunlar:

Ahmet Kamil,Ahmet Raşit, Arif Niyazi, Ayşe Ali,Aynur Hüseyin, Aynur Talat Gusella, Burhan Mustafa, Çetin Çetinkaya, Doğan Ahmet (Konkurt), Elmaziye Kanlı, Emine Aziz, Enver Arif, Erbay Yılmaz, Ergün Osman, Ersin Mehmet Soyalan, Ferhat Hakkı, Fezile Mustafa, Güney Osman Tarzan,Hanife Mehmet, H.Y.Ş., Hasan Ali, Hatice Yusuf Veci, Hilmi Miksi, Hüseyin Ahmet, Hüseyin Kavaz, Hüseyin Yusuf Şufta, İbrahim Mercan, İbrahim Muharrem,Kamil Ahmet, Mehmet Abdurrahman, Mehmet Erdoğan, Mustafa Ahmet, Mustafa Enver, Mustafa İbrahim,Mustafa Mehmet, Mustafa Şükrü, Niyazi Numanoğlu, Osman Mehmet, Özcan Aygın, Özkan Hüseyin, Rahme Erdoğan Tayip, Rifat Hasan Rezvan, Sare Tek,Safi Levent, Salih Bali, Salise Togay Demirağ, Samime Bilginer,Serdar Balı, Sultan Şevket, Suna Arif, Sündüz Yusuf Ramadan,Şakir Cemal, Şengül Besim, Tayfun Salih,Türker Enver,Yaşar Cevahir (Usta), Yıldıray Faik, Zülfiye Osman.