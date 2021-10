Kaynağı aranıyor

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa anayolunda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 300 gramı kokain olmak üzere bir kilo 400 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Suçla bağlantılı dört kişinin yanı sıra M.Y. (E-25) isimli şahıs da tutuklanırken, operasyonda yakalanan J.F.I. (K-21) serbest bırakıldı.

M.Y. (E-26), Ç.G. (E-23), D.C.G, (E-21) D.I. (E-29) ve yeni tutuklanan isim M.Y. (E-25) dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, aldıkları bir ihbar üzerine önceki gün saat 16.15 sıralarında

Girne-Lefkoşa anayolunda hareket halinde olan GL 717 plakalı aracı durdurduklarını söyledi. Polis, araçta yapılan kontrolde ayrı ayrı paketlenmiş 30 gram hintkeneviri, 300 gram kokain 100 gram MDMA, bir kilo Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, araç içerisinde Ç.G.’ye ait el çantası içerisinde ise yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde hintkeneviri türü kalıntısı olduğuna plastik öğütücü bulduklarını söyledi.

Polis, zanlılar M.Y., Ç.G. ve D.C.G.’nin suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, M.Y.’nin Lapta'daki ikametgahında yapılan aramada ise 10 miligram kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulduklarını açıkladı.

Operasyonun devamında M.Y.’nin kız arkadaşı J.F.I ve kardeşi D.I’ nın ikametgâhında da arama yapıldığını ifade eden polis, 100 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduklarını söyledi. Polis, diğer üç zanlıyla birlikte .F.I ve kardeşi D.I’ nın da tutuklandığını ifade etti.

Biri serbest kaldı, yeni biri tutuklandı

D.D.’nın ifadesinde evlerinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine kız kardeşinin serbest bırakıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların 2 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, ayrıca M.Y.’nin ikinci bir ifade vererek geçtiğimiz 27 Ağustos’ta kardeşi M.Y. ile birlikte Lefkoşa’da aranan şahıstan kokain türü uyuşturucu aldıklarını, Lefkoşa’dan Girne’ye gelirken yolda bir yere attıklarını söylediğini aktardı. Polis, M.Y.’nin de tutuklandığını ifade etti.

Polis memur, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini söyledi. Zanlıların telefonlarında inceleme yapılacağını belirten polis, ayrıca birçok kamera görüntüsünü de emare aldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.