Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda amca yeğen bir olup kuzenleriyle görüştüğü gerekçesiyle M.E.B. (E-30) isimli şahsın 4 bin lira değerindeki cep telefonuna el koydu, yüzüne kafa atarak ciddi şekilde darp etti. Olayın ardından tutuklanan Ali İpek ile Sedat İpek dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Adil İpek’in M.E.B.’nin telefonuna el koyduğu, kafa atarak elmacık kemiğine zarar verdiği, üstelik ağzına yumruk attığı belirtildi.

Amcası Sedat İpek’in ise "Patronun gelene kadar sana müsaade. Geldiğin gibi adadan kaybolacaksın. Kaybolmazsan yeminimi bozacağım, olacaklara karışmam. Bu ülkeyi terk et" deyip şiddet tehdidinde bulunduğu açıklandı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, olayın 29 Eylül’de Girne’de meydana geldiğini söyledi. Polis,

Adil İpek’in, kuzeniyle görüştüğü gerekçesiyle M.E.B. isimli şahsın 4 bin lira değerindeki cep telefonuna galerisindeki kuzeninin fotoğrafları incelemek gerekçesiyle el koyduğunu söyledi.

Polis, aynı gün Adil İpek ile amcası Sedat İpek’in M.E.B.’nin aldığı eve gittiğini, konuşmak için buluştuklarını ifade etti. Polis, bu sırada Adil İpek’in M.E.B.’nin ağzına yumruk vurduğunu, elmacık kemiğine kafa atarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis memuru, Sedat İpek’in ise M.E.B’yi "Patronun gelene kadar sana müsaade, geldiğin gibi adadan kaybolacaksın. Kaybolmazsan yeminimi bozacağım, olacaklara karışmam" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

M.E.B.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde kesi ve darp izleri tespit edildiğini belirten polis, zanlıların zorla aldıkları telefonu teslim ettiklerini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Adil İpek’in 5 bin, Sedat İpek’in ise 3 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Adil İpek için bir kefilin 100 bin, Sedat ipek için işse 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.