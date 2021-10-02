Kan davası varmış

Girne’de geçtiğimiz gün ihbar üzerine Hüseyin Arıca, Ahmet Özçoban ve Emre Arslan’ın birlikte kaldığı evde arama yapan polis, bir silah ile 35 canlı mermi ele geçirdi.

Tutuklanan zanlılardan Arıca silahın kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Arıca, Türkiye’de kan davalıları olduğunu belirtirken, zanlının avukatı ise, “Onu ihbar edenler kan davalılarıdır. Amaçları silahsızlandırıp, işini bitirmek” iddiasında bulundu.

Mahkemede olguları aktaran polis, alınan bir ihbar üzerine 23 Eylül 2021 tarihinde, Girne’de, üç zanlının birlikte kaldığı evde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada Ahmet Özçoban’ın yatak odasında bir adet 9 mm çapında tabanca ve 9 mm çapında toplam 35 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, üç zanlının tutuklandığını, Hüseyin Arıca’nın ifadesinde silahın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini ifade etti.

Zanlı Emre Arslan’ın ise silahı zanlı Arıca’nın isteği üzerine taşıyıp eve götürdüğünü anlattığını aktaran polis, Arıca’nın kanunsuz silah tasarrufu diğer iki zanlının ise kanunsuz patlayıcı madde olan silah taşıma suçunu işlediklerini söyledi.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Ahmet Özçoban ile Hüseyin Arıca’nın çalışma izinli, Emre Arslan’ın ise öğrenci olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Savunma: Hayatı tehlikede

Tutuklu yargıya itiraz eden zanlıların avukatı, ilginç bir iddia ortaya koydu. Savunma, Hüseyin Arıca’nın kan davasından dolayı 12 yıl önce KKTC’ye geldiğini, hayatının tehlikede olduğunu öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

“Müvekkilim ülkeye geldiği gibi polise gidip korunmayı talep etti. Ancak polis koruma görevlendiremeyeceğini söyledi. Müvekkilim bu yüzden silah aldı. Onu ihbar edenler silahtan arındırmak istiyor. Ülkeden atılmasını sağlamaya çalışıyor ki Türkiye’de temizlesinler diye.

Ayrıca müvekkilim polise de kan davası olduğu için silah taşıdığını beyan etti.”

Savunma, üç zanlının yargılamadan kaçmayacağını iddia ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, Arıca’yı 2 ay süreyle cezaevine gönderirken, diğer iki zanlıyı 400 bin TL kefil, 400 bin TL de şahsi kefalet senediyle serbest bıraktı.